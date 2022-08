Sabrina Carpenter está hecha un lío en la bailable ‘Read Your Mind’

Sabrina Carpenter es otra artista salida de la factoría Disney que ha sacado un disco con el que se aleja definitivamente de ese mundo. ‘emails i can’t send‘ es un trabajo de pop maduro, con canciones variadas y excelentemente escritas que merece mucha más atención de la que está recibiendo.

Inexplicablemente, ‘emails i can’t send’ ya está fuera de la lista de álbumes más exitosos en Billboard, y no es por falta de buenos temas. ‘Read Your Mind’, que no ha sido single pero está esperando a serlo, es el más bailable de todos, y la Canción Del Día de hoy.

‘Read Your Mind’ es la respuesta de Sabrina a un chico que no se aclara con sus sentimientos. Dice querer estar solo pero luego quiere que Sabrina esté «enteramente a su disposición» y reconoce que «puede estar cruzando un límite». La canción cuenta una vieja historia: él quiere una relación casual, pero a la vez «necesita» a esa persona en su vida, comprometerse de alguna manera.

Sabrina consigue que esa indecisión suene divertida en ‘Read Your Mind’. Al menos, en el aspecto musical. Esta animada producción de Leroy Clampitt coge elementos del dance-pop y la música disco, y une ambos sonidos en uno de esos temas que suenan a hit desde el primer momento. ‘Read Your Mind’ es como ‘Break Free’ de Ariana Grande pero menos EDM y más disco.

En ‘Read Your Mind’, Sabrina intenta «descomprimir» y «liberar la tensión» causada por la indecisión de esa persona que no sabe si quiere estar sola o no. Dentro de ese bucle de pensamientos contradictorios y confusos, ‘Read Your Mind’ ofrece un claro momento de liberación.