Calvin Harris, H.E.A.T., Amon Amarth… en la lista de álbumes española

Puede que no haya canción del verano oficial, aunque ‘DESPECHÁ’ se acerca bastante, pero sí está habiendo un DISCO del verano, y ese es ‘Un verano sin ti‘ de Bad Bunny. El puertorriqueño sabía lo que hacía cuando publicaba este disco a principios de mayo. ‘Un verano sin ti’ continúa en el top 1 de álbumes más exitosos en España, sí, seguido por Rosalía y C. Tangana.

Otro artista que ha buscado su propio disco del verano es Calvin Harris, aunque el recomendable ‘Funk Wav Bounces Vol. 2‘ no está obteniendo tan buenos números como se esperaba. En España entra en el puesto 36 tras haber debutado en el top 5 de Reino Unido, el top 8 en Noruega o el top 9 en Canadá. Las posiciones en el resto de países son más bien modestas.

- Publicidad -

La siguiente entrada en lista la firman Neil Young y Promise of the Real con su álbum en directo ‘Noise and Flowers’, que entra en el 32. ‘Noise and Flowers’ ha sido, de hecho, el vinilo más vendido de la semana en España, y en este formato entra en el número 6.

A continuación, el grupo de hard rock sueco H.E.A.T. coloca su nuevo álbum ‘Force majeure’ en el número 71, y unos pocos puestos por debajo aparece la banda sonora de ‘Purple Hearts’, la nueva película de Netflix que está dando mucho que hablar.

- Publicidad -

Y desde el número 77 saluda la última entrada de la semana, que la protagoniza la banda de death metal sueca Amarth con ‘The Great Heathen Army’.