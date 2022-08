Dean Fertita, conocido por ser el guitarrista y teclista de Queens of the Stone Age desde 2007, ha anunciado el lanzamiento de un álbum en solitario bajo el pseudónimo Tropical Gothclub. El disco será homónimo y será lanzado el próximo 4 de noviembre. Además, Fertita ya ha compartido el primer single de su nuevo proyecto, titulado ‘Wheels Within Wheels’, del cual también saldrá una versión en vinilo de 7 pulgadas con la canción ‘Street Level’ en la cara B, la cual no ha sido presentada todavía.

Fertita ha descrito el concepto detrás de ‘Tropical Gothclub’ como ‘nostalgia futurística’, muy parecido al concepto que perseguía Dua Lipa con su último disco, pese a que ‘Tropical Gothclub’ se irá más por las ramas del rock. De hecho, el mismo Dean Fertita ha descrito la música del álbum como ‘rock volcánico’.

Es de mencionar que además de su trabajo con la banda de Josh Homme, Dean Fertita tiene un extenso currículum como músico de gira de la mano de artistas como Beck o The Raconteurs, y como músico de estudio para Jack White, Iggy Pop o The Kills.

Tracklist:

1. Needles

2. Wheels Within Wheels

3. Captivated

4. Where There Is Water

5. Infernal Inside

6. No Wonder

7. Death Rattle

8. Double Blind

9. Future to Follow

10. Thunder Towards You

11. Uniform Looks