Foo Fighters han informado a través de sus redes sociales de la celebración de un par de conciertos en homenaje a su batería Taylor Hawkins, fallecido a los 50 años recientemente.

El 3 de septiembre estarán en el homenaje de Londres Mark Ronson, Josh Homme, Krist Novoselic de Nirvana, Greg Kurstin, Liam Gallagher, Supergrass y Nile Rodgers, entre muchos otros que podéis ver en el cartel bajo estas líneas.

El día 27 de septiembre en California repetirán Mark Ronson, Josh Homme, Krist Novoselic y Greg Kurstin, junto a otros nombres como Alanis Morissette, Joan Jett y Miley Cyrus. Los beneficios de ambos conciertos se entregarán a ONG’s seleccionadas por la familia de Taylor Hawkins.

Welcome newly added guest artists to The Taylor Hawkins Tribute Concert in London! Tickets are on sale today at 9AM local time. https://t.co/F6EhPQQIUw

The Taylor Hawkins Tribute Concerts will benefit charities in both the US & UK chosen by the Hawkins family. Details to follow. pic.twitter.com/iVrKkSpC96

— Foo Fighters (@foofighters) June 17, 2022