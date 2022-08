‘How Do I Make You Love Me’ comienza donde termina ‘Out of Time’: con Abel Tesfaye en la mesa de operaciones y con la máscara que le había colocado Jim Carrey (un guiño a su famosa comedia fantástica de los 90) todavía puesta. La máscara es del tipo “neutra”, una clase de careta introducida en el teatro europeo por Jacques Copeau a principios del siglo pasado.

Copeau se inspiró en las máscaras del Noh, una forma teatral tradicional de Japón. Esta primera referencia a la cultura japonesa funciona casi como trampolín estilístico para que el director del clip, el animador francés Jocelyn Charles, se lance de cabeza a un mar de referentes de la cultura nipona, sobre todo del anime.

Por las imágenes pesadillescas que componen ‘How Do I Make You Love Me?’, con mucho body horror y terror psicológico, se pueden rastrear varias citas más o menos evidentes a clásicos de la animación japonesa: el gore de la secuencia final de ‘Akira’, la caída inicial de ‘Ghost in the Shell’ o las texturas oníricas del cine del gran Satoshi Kon, especialmente de ‘Paprika’. En cuanto a la polilla gigante que aterroriza a la ciudad, parece aludir directamente al personaje de Mothra, un clásico del kaiju-eiga, las películas de monstruos japonesas.

Por último, las secuencias más explícitamente terroríficas parecen influenciadas por la obra de Junji Ito, especialista en manga de horror (‘Uzumaki’, ‘El umbral de lo siniestro’). Algunas de ellas están protagonizadas por la versión animada del personaje que interpreta Hoyeon Jung en ‘Out of Time’, actriz que saltó a la fama tras el bombazo de ‘El juego del calamar’.



