Arch Enemy, principal entrada en la lista de álbumes española

Las listas de Promusicae se actualizarán cada lunes sobre las 17.00 a partir de hoy, como hemos comentado. La primera lista de álbumes que se renueva en lunes deja tres entradas, las de Arch Enemy, SEVENTEEN y The Halo Effect.

Arch Enemy, la banda de metal sueco nacida en 1995, retratada en la imagen, ha publicado estos días su undécimo álbum de estudio. ‘Deceivers’ entra precisamente en el número 11 de la tabla de álbumes española, siendo la mayor entrada de la semana en dicha clasificación.

Después, hay que bajar la mirada hasta el puesto 43 para encontrar la siguiente entrada, que la protagoniza Seventeen. La banda de k-pop, compuesta por 13 integrantes, entra en lista con la reedición de su cuarto álbum ‘FACE THE SUN’, que recibe un título nuevo, ‘SECTOR 17’.

Finalmente, otra banda de metal sueca, The Halo Effect, aparece en lista. Formada por miembros de In Flames, la banda lleva en activo apenas un año pero ya coloca su álbum ‘Days of the Lost’ en la tabla española, en concreto, en el número 86.

En cuanto a vinilos, la lista deja varias entradas interesantes, como la de ‘I Can Hear the Heart Beating as One’ de Yo La Tengo en el número 7, y la de ‘The Alchemist’s Euphoria’ de Kasabian en el 13. Es el primer álbum de la banda británica en un lustro y ha debutado en el top 1 de Reino Unido.

Los discos más escuchados de la semana, eso sí, siguen siendo ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, ‘MOTOMAMI’ de Rosalía y ‘El Madrileño’ de C. Tangana.