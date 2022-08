Girlpool anuncian su separación

Girlpool, la banda formada por los amigos Harmony Tividad y Avery Tucker en 2013, ha anunciado su separación. Han hecho pública la decisión en un comunicado en redes: «Después de 9 años, hemos decidido tomarnos un descanso de Girlpool y separar nuestros caminos como compositores». Su próximo tour, que comienza en septiembre, ahora será su gira de despedida. En el mismo post también han aprovechado para anunciar la cancelación de algunas fechas de la gira.

De esta última tanda de conciertos, Girlpool han apuntado que será «una oda al pasado, una celebración del futuro, y algo en lo que nos dejaremos el corazón completamente». También han compartido unas bonitas palabras sobre su amistad: «Somos los mayores fans el uno del otro y siempre nos animamos para evolucionar, ya sea al lado del otro o no».

Tividad y Tucker se conocieron cuando solo eran adolescentes en Los Ángeles y lanzaron su EP homónimo en Bandcamp en 2014. Han lanzado cuatro álbumes de estudio a lo largo de estos 9 años. El primero fue en 2015 bajo el nombre de ‘Before the World Was Big’, uno de los discos favoritos de Wilco ese año. A este le siguieron ‘Powerplant’ en 2017, ‘What Chaos Is Imaginary’ en 2019 y ‘Forgiveness’, lanzado en abril de este año.

