RFTW: Kali Uchis, Tove Styrke, Viva Suecia con un Auryn…

Como cada viernes, renovamos nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend». No es muy generoso este 2 de agosto en lanzamientos discográficos largos. Sí tenemos el disco nuevo de Romeo Santos con multitud de colaboradores -de Rosalía a Justin Timberlake-, el de Two Door Cinema Club, el de Yungblud, el de Pale Blue Eyes y, en Elefant, el de Bubble Tea and Cigarettes, entre ecos de Beach House y Chris Isaak. En España, sacan álbum Fuel Fandango y la cantautora Sofía Ellar.

- Publicidad -

Sí hay como cada fin de semana una larga lista de lanzamientos interesantes en single. A los que hemos escuchado durante los últimos días de Arctic Monkeys o Gorillaz, se suman nombres de primera línea como Kali Uchis, Tove Styrke, Editors o Justin Bieber (para un videojuego), cada uno en su estilo.

Entre nuestros temas favoritos a primera vista, lo nuevo de Heather, TSHA, Elderbrook, Kenny Beats, Ava Max o Sports Team. No hay que perder de vista tampoco a Lizzie Esau, Sophia Alexa…

- Publicidad -

En nuestro país, hay temas de Viva Suecia con Dani Fernández (ex Auryn), Jordana B, Eva Ryjlen, Paul Vallvé, Ortopedia Técnica, Conttra, Kimberley Tell, Vivi K, etcétera. Entre las curiosidades del día, está la colabo de Emeli Sandé con Nile Rodgers, lo nuevo de Pastora Soler o el nuevo tema de David Guetta.