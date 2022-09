Blackpink anuncian gira mundial, con parada en España

Blackpink han avanzado recientemente su segundo disco ‘Born Pink’ con el single ‘Pink Venom’, que puedes encontrar en nuestra selección de las mejores canciones del mes. Más o menos coincidiendo con la edición de ese nuevo álbum, que llegará a finales de la semana que viene, el viernes 16 de septiembre, Blackpink anuncian una gira mundial.

Las fechas tendrán lugar en Estados Unidos y Europa, comenzando el 25 de octubre en Dallas. En total serán tan sólo 19 conciertos en 14 ciudades, y por suerte, Barcelona es una de las elegidas. Blackpink actuarán el 5 de diciembre de este mismo año en el Palau Sant Jordi y JENESAISPOP será medio colaborador de dicho evento, como podéis comprobar en la cartelería. Las entradas para el concierto de Blackpink saldrán a la venta el viernes 16 de septiembre a las 10.00 de la mañana, el mismo día que se edita todo el álbum.

Antes habrá preventa. La preventa de Barcelona comenzará el martes 13 de septiembre a las 10 para miembros de Blink Membership y el jueves 15 de septiembre a las 10 am en lasttour.org y seetickets.com/es. Las entradas saldrán a la venta general el viernes 16 de septiembre a las 10am en lasttour.org y seetickets.com/es. Ya está activo el formulario para apuntarse a la preventa de Last Tour desde este momento hasta el 14 de septiembre a las 9 am. Los códigos con la activación de la preventa se enviarán a las personas inscritas el 14 de septiembre.

Con ‘Pink Venom’, Blackpink ha batido un nuevo récord con la actuación musical con más suscripciones en YouTube con cerca de 75 millones de seguidores. También marcaron dos Guinness World Records incluyendo el vídeo musical más visto en las 24 horas posteriores a su lanzamiento y alcanzaron el status de la banda de chicas más seguida en Spotify. El vídeo sumó 86 millones de visualizaciones en 24 horas y ya ronda los 250 millones de visualizaciones, siendo el mayor debut de 2022.

Os dejamos con todas las fechas del tour:

Martes, 25 octubre, 2022 Dallas American Airlines Center

Sábado, 29 octubre, 2022 Houston Toyota Center

Miércoles, 2 noviembre, 2022 Atlanta State Farm Arena

Domingo, 6 noviembre, 2022 Hamilton FirstOntario Centre

Lunes, 7 noviembre, 2022 Hamilton FirstOntario Centre

Jueves, 10 noviembre, 2022 Chicago United Center

Viernes, 11 noviembre, 2022 Chicago United Center

Lunes, 14 noviembre, 2022 Newark Prudential Center

Martes, 15 noviembre 2022 Newark Prudential Center

Sábado, 19 noviembre, 2022 Los Angeles Banc of California Stadium

Miércoles, 30 noviembre 2022 London The O2

Jueves, 1 diciembre, 2022 London The O2

Lunes, 5 diciembre, 2022 Barcelona Palau Sant Jordi

Jueves, 8 diciembre 2022 Cologne Lanxess Arena

Domingo, 11 diciembre, 2022 Paris Accor Arena

Lunes, 12 diciembre, 2022 Paris Accor Arena

Jueves, 15 diciembre, 2022 Copenhagen Royal Arena

Lunes, 19 diciembre, 2022 Berlin Mercedes-Benz Arena

Jueves, 22 diciembre 2022 Amsterdam Ziggo Dome