CanelaParty agota la mitad de sus abonos para 2023

CanelaParty, el festival indie de Torremolinos que se caracteriza no solo por su interesante cartel que reúne tanto talento nacional como internacional, sino también porque organiza un concurso de disfraces, por lo que mucha de la asistencia acude, de hecho, disfrazada, ha agotado la mitad de los abonos que ha lanzado para su edición de 2023, que se celebra los días 23, 24, 25 y 26 de agosto. De los cinco tramos de abonos lanzados, tan solo quedan dos y medio.

«Ni en nuestros mejores sueños podíamos esperar una respuesta como ésta y ya habéis agotado más de la mitad de los abonos disponibles en apenas unas horas», ha escrito el festival en un comunicado. «Y es que no exageramos cuando decimos que tenemos el mejor público del mundo. Así que no podemos más que deciros: ¡gracias, gracias y mil veces gracias! Estamos a punto de agotar el tercer tramo de abonos y tan solo quedarían disponibles los dos últimos, así que no os durmáis o corréis el riesgo de quedaros sin vuestro pasaporte al próximo gran pitote».

- Publicidad -

El festival, que anunciará nuevas confirmaciones en los próximos días, recuerda su política de límite de aforo: «Mantenemos nuestro compromiso por conservar un aforo con un máximo de 5.000 abonos + 500 entradas cada día, para un óptimo disfrute de todos y que estamos estudiando todas las propuestas recibidas para que, en 2023, el #CanelaParty sea mejor, si cabe».

CanelaParty ha agotado la mitad de los abonos sin haber revelado el cartel de 2023 al completo. Solo ha compartido un adelanto. En él conviven artistas tan dispares como Biznaga o The Notwist, Mujeres o Les Savy Fav, además de grupos tan queridos en el underground como Karate o revelaciones como Shame, nominados al Mercury Prize. Para que os hagáis una idea de la variedad de CanelaParty, en la programación están confirmados el cantautor de blues Nick Waterhouse, y también el grupo de punk Pantocrator. En la página de Instagram de CanelaParty podéis consultar el cartel al completo.

- Publicidad -

Convertido en todo un fenómeno del underground nacional, CanelaParty ya agotó la totalidad de sus entradas en 2022 gracias a su concepto lleno de humor y, sobre todo, a una cartelera exquisita que reunió en Torremolinos a artistas igualmente interesantes y dispares. Entre los confirmados se encontraban Battles, Sleaford Mods, Carolina Durante, Deerhoof, Califato 3/4, TORRES, Baiuca, Los Estanques, Preoccupations, Lysistrata o Tiburona.