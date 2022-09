Magdalena Bay han anunciado estos días la reedición de su excelente debut ‘Mercurial World‘, que saldrá el 23 de septiembre en plataformas digitales y el 20 de enero en físico. El disco intercalará pistas nuevas entre las 14 ya conocidas, llegando a las 25, y entre de las cuales se encuentra ‘All You Do’, un nuevo single que ya se puede contar entre lo mejor de su discografía.

La música de Magdalena Bay se caracteriza por equilibrar ritmos de synth-pop, paisajes sonoros ácidos y psicodélicos y melodías ultra pop y chicle. Éxitos como ‘Chaeri’, ‘Hysterical Us’ o ‘Secrets (Your Fire)’ son muestras alucinantes de su propuesta, y grupos como MGMT, Chairlift o incluso Saint Etienne vienen a la mente al escuchar el álbum. ‘All You Do’ prueba algo distinto.

En esta nueva canción, Mica Tenenbaum y Matthew Lewin se visten de cantautores y entregan probablemente su canción más pastoral. Un medio tiempo que remite a la época de la canción orquestal de los años 60 y 70, solo que pasado por el filtro de Magdalena Bay. En ‘All You Do’, el dúo se acompaña de guitarras acústicas y cuerdas y arma una composición a la par bucólica y espectacular, que poco a poco va dejándonos cada vez más arriba, hasta llegar al cielo.

Quizá, de manera pertinente, ‘All You Do’ no es otra cosa que una canción de amor de las clásicas. Mica necesita que su amante le abrace y no se vaya nunca, le «promete que podríamos completarnos el uno al otro» y canta que se siente sola entre la muchedumbre, pero no al lado de su persona querida. En el momento más tierno de la canción, Mica y su amante se intercambian sus canciones favoritas.

‘All You Do’ ha llegado acompañada de un videoclip de muy buena factura, que muestra a Magdalena Bay en un set surrealista, entre el árbol de la manzana de Adán y Eva y la belleza de la luz de la luna.