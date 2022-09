YUNGBLUD entra en el Top 5 España y es Nº 1 en Reino Unido

Sin sorpresas en el puesto número 1 de los álbumes más exitosos en España, todavía ocupado por ‘Un verano sin ti’. En el podio, Harry Styles desbanca a C. Tangana del tercer puesto con su ‘Harry’s House’ y Rosalía sube al puesto 2. Sin embargo, el mayor incremento de la semana es para Aitana, en el puesto 22 con ’11 RAZONES’.

Es en el resto del Top 10 donde sí que hay sorpresas. En el puesto 5 tenemos a YUNGBLUD con su álbum homónimo, que ha conseguido la entrada más fuerte de la semana. No es el único éxito del artista británico, ya que también ha conseguido el número 1 en la lista de Reino Unido, así como en Escocia, Nueva Zelanda, Irlanda y Australia. YUNGBLUD está seguido muy de cerca en la clasificación española por otras tres entradas nuevas: ‘Fórmula Vol. 3’ de Romeo Santos en el número 6, ‘Libre’ de Sofia Ellar en el número 7 y ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’ de Megadeth en el número 8.

En las posiciones 13 y 15 encontramos a Blind Guardian y a Camilo, que entran por primera vez en el ranking con ‘The God Machine’ y ‘De Adentro Pa Afuera’, respectivamente. El último debut en lista de la semana lo protagoniza ‘Romances’ de Fuel Fandango, en el número 28.

Pasando la mitad de la lista observamos que Malú ha reentrado en la lista de éxitos con ‘Mil Batallas’ en el número 75. Un poco más abajo encontramos a Rammstein, posicionándose en el número 80 con la reincorporación de ‘Zeit’. ‘Plastic Hearts’ de Miley Cyrus regresa a la lista en el puesto 93, mientras que Arde Bogotá, Rozalén y Nicki Nicole ocupan los últimos tres puestos de la clasificación.