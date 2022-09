España ya compra más vinilos que CD’s… pero siguen siendo migajas

Promusicae presenta hoy en su web los resultados del primer semestre de 2022. Como siempre, hay buenas y malas noticias.

Las buenas noticias es que los españoles han dedicado 191,5 millones de euros al consumo de música grabada, lo cual es un aumento del 12,4% sobre el mismo periodo de 2021 (170,5 millones). Lo malo es que la subida se ralentiza respecto a los años pre-pandemia. Nuestro consumo en música sube pero no al ritmo de otras potencias occidentales, lo cual impide que España vuelva a ser la potencia que fue a finales de los años 90 dentro de la industria musical. En aquellos tiempos rondábamos la 7ª u 8ª posición de los mercados más importantes para la industria; ahora sobrevivimos en el top 15.

En el lado bueno, sube el consumo de vinilos de manera significativa, un 25%, suponiendo ya más de la mitad del total del mercado físico. Es decir, por primera vez en décadas dentro de nuestro país se han consumido más vinilos que CD’s. La mala es que las cifras que aporta el mercado físico son migajas respecto al mercado digital.

De hecho, el mercado digital pasa a aportar el 87% de los ingresos respecto al 85,2% del ejercicio anterior. De suponer 145 millones de euros, el mercado digital ha pasado a ser 166 millones. De todo este dinero, el 81%, es decir, casi todo, viene del streaming de audio. El 17% viene del vídeo en streaming -ya sabéis que Youtube no aporta casi nada a los artistas-, mientras que la aportación de descargas y productos de móvil ya es residual (2%). La traducción de todo esto es que cada vez gastamos más en plataformas de streaming… pero no hay tantas suscripciones de pago como en otros países vecinos.

Por el contrario, las ventas físicas han bajado un 0,6% debido a la caída drástica del CD, que ha dejado de ingresar millones de euros. Nos mantenemos en 25 millones de euros gastados en vinilos, CD’s y cassette, pero estamos muy lejos de los 33 millones de antes de la pandemia.

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, evaluó estas cifras de forma positiva, pero se mostró preocupado por los visos de estancamiento y lo que España no está ganando respecto a otros mercados. «Contemplamos cómo la situación a nivel mundial y, lógicamente, en los principales mercados, ya es mejor que en 2001 y, sin embargo, España no ha alcanzado todavía esa recuperación y la incertidumbre económica general no invita a ser optimistas, por lo que nos va a costar más devolver el mercado español a la posición que por historia, riqueza y diversidad le corresponde».

Continúa: «Afrontamos, además, una fuerte competencia de la música en español que no se produce en España por lo que, aunque celebramos el éxito internacional de una música que también es nuestra, ahora más que nunca se hace necesario contar con incentivos a la producción local que nos permitan situar a nuestros artistas en ese contexto fuertemente internacionalizado y global». Es decir, Guisasola habla de incentivar la producción local, pues nuestro mercado está totalmente tomado por artistas portorriqueños, colombianos y argentinos.

Respecto al mercado físico dice que «es especialmente preocupante su evolución que, en una situación de estancamiento de las ventas, se enfrenta a una escalada de precios de las materias primas y de los costes de distribución que se va a cebar en este nicho de mercado».