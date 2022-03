Promusicae ha publicado estos días su informe anual sobre la música consumida el año pasado. Como siempre, hay buenas noticias y también malas. La buena es que España logró unos ingresos sobre música grabada que ascendieron a 410 millones de euros a lo largo de 2021. Esto implica un 15% de crecimiento con respecto a los 356 millones logrados en 2020. La mala es que los 750 millones de euros que se generaron en el año 2001 continúan demasiado lejos. Continuamos muy lejos de ser uno de los mercados más importantes de la industria musical.

Después de los estragos de la piratería, muchos otros países sí han logrado recuperarse más rápido, y de hecho España pierde un puesto entre los países más importantes para la industria musical. Del puesto 13 pasamos al 14 en una tabla liderada por Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Como comenta Arturo Paniagua en este vídeo, que hayamos dejado de gastar nuestro dinero en música grabada, influye a los artistas internacionales a la hora de venir de promoción o de gira, porque cada vez somos menos aquel mercado clave que fuimos y que nos correspondería al contar con casi 50 millones de habitantes.

El streaming es el impulsor de la subida de ingresos en la industria española, gracias a esos 4,4 millones de españoles que pagan su suscripción mensual de un servicio tipo Spotify, Amazon, Apple, Tidal o Deezer. El 98% del mercado digital es streaming y supone 297 millones de euros. De ellos, 246 millones proceden de plataformas de audio y 51 millones de plataformas de vídeo.

Al lado de esto, las ventas de CD’s y vinilos suponen migajas, aunque a la gente parezca reconfortarle que suban. De alguna manera, son una batalla perdida. El vinilo sube un 32% sus ventas pero ese 1,6 millones de copias en este formato es un porcentaje muy pequeño del mercado. Hasta se venden muchos más CD’s en España: 4,4 millones en 2021, más del triple.

Las noticias que circulan por blogs y después se reproducen en la calle, apuntando a que por primera vez se han vendido en 2021 más vinilos que CD’s, corresponden a otros territorios, en concreto a Estados Unidos, pero nunca a España. De hecho, aunque el consumo de CD’s en España también sube respecto al año más duro de la pandemia, 2020, “no se ha recuperado, ni siquiera, el 50% de lo perdido ese año” en cuanto a soporte físico. Es decir, especialmente desde 2020, el mercado físico está muerto en nuestro país.

¿Puede afianzarse la tendencia al alza este 2022 cuando están saliendo más lanzamientos interesantes que el año pasado y tan sólo vamos por marzo? Lo iremos viendo. Lo que sí podemos es señalar que entre que la venta física no se recupera tanto y los ingresos por streamings son mucho menores que en otros países, España sigue sin recuperar su posición de mercado clave en la industria musical.

El equipo de Infografía de Promusicae nos señala de manera muy visual que, a causa de la piratería, a lo largo de los años 2000 se fueron perdiendo ingresos a espuertas en España hasta tocar fondo entre los años 2010 y 2013. Después, el streaming fue contribuyendo a la recuperación… pero no al ritmo deseable para todos los amantes de la música. Y lo mismo sucedió en otros países, solo que en España se perdió de manera más acusada. Parece utópico pedir a la gente que compre CD’s, vinilos y cassettes que no tiene dónde poner, ¿pero qué hay de que todo el mundo tenga su cuenta individual premium en Spotify, Tidal, Amazon, Deezer o Apple? Parece que a la gente le arden los demonios de ver que le van a cobrar por compartir Netflix con media agenda.

En el siglo XX era habitual oír que España era el 7º mercado en ingresos en la industria musical, y de hecho la IFPI certifica que en 1998 ocupábamos el 8º puesto. En millones de dólares, generamos 680 millones durante aquel periodo, comprando por ejemplo 2 millones de copias de ‘Más’ de Alejandro Sanz, frente a las 200.000 que ha podido vender ‘El mal querer’ de Rosalía. Por algo fue en 1998 y no en 2018 cuando salió el disco más vendido de la historia del país.

También fue el año de la explosión latina de Ricky Martin, ‘Gloria’ de Gloria Estefan, el año en que se seguían vendiendo cientos de miles de copias de ‘Palabra de mujer’ y fuera empezaba a sonar ‘Baby One More Time‘. Solo Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y Canadá superaban entonces a España en consumo.

Las cosas se torcieron con la llegada del nuevo siglo y fuimos perdiendo puestos por la piratería y el cambio en los hábitos de consumo. «¿Para qué pagar por lo que era gratis?», parecíamos pensar. «Ya iré a un concierto, si eso» argumentábamos, ignorando que en otros países sí se gastan su dinero en música grabada y entradas a la vez, sin que una cosa excluya la otra. ¿Podemos quejarnos luego cuando Olivia Rodrigo, Måneskin, Fugees, Anastacia, Christine and the Queens, Damon Albarn, Bikini Kill, Robyn, Dido, Britney, Lady Gaga… anuncian giras mundiales sin fecha aquí? ¿Sabéis cuántas veces hemos escrito aquello de «sin parada en España«? Decenas.

Y es que en 2006 pasábamos al 9º lugar. En 2009 al 10º. Desde 2010 pasamos al puesto 13º, subiendo y bajando ocasionalmente, pero jamás volviendo al top 10. Con la recuperación del streaming, otros países siguieron gastando más dinero en música que nosotros y de hecho ahora bajamos al 14º. Otro país que ha perdido un fuerte peso desde los años 90 ha sido Brasil, que llegó a ser 6º. Quizá tenga algo que ver con aquel bobo meme «Come to Brazil», al que no se le escaparon análisis sobre sus connotaciones racistas y sus razones sociológicas.

Popularizada justo en aquellos años de crisis económica, el peor momento de la industria musical, «Come to Brazil» era la petición de los usuarios de internet brasileños que inundaban las redes de sus ídolos con peticiones de giras y visitas a dicho lugar. A veces parece que solo la proximidad geográfica de Italia y sobre todo Francia, dos mercados que sí se mantienen en el top 10 de consumo mundial, ha salvado a España por los pelos, produciendo que algunos artistas sí comiencen o terminen sus giras aquí, en general en Barcelona… solo porque no les pillaba tan a desmano de París. No será, desde luego, por la fidelidad de nuestro bolsillo.

Los 10 mercados más importantes de la industria musical

1.-Estados Unidos

2.-Japón

3.-Reino Unido

4.-Alemania

5.-Francia

6.-China

7.-Corea del Sur

8.-Canadá

9.-Australia

10.-Italia