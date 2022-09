Nicole Scherzinger, y no Simon Cowell, formó One Direction

Si alguien dijera que Nicole Scherzinger, cantante de las (tristemente) extintas Pussycat Dolls, es la razón principal por la que Harry Styles es ahora mismo una de las mayores estrellas del pop del momento (aparte del propio Harry, claro), sería difícil creérselo. Pero hay cierta verdad en la afirmación, al menos, según la propia Scherzinger y un vídeo que acaba de ver la luz.

One Direction se formó en 2010 en ‘X Factor’. En aquel momento eran jueces Simon Cowell y Nicole Scherzinger, entre otros. En 2013, Cowell afirmó que él solo había formado a One Direction en 10 minutos y, de hecho, fue él quien los fichó en el sello Syco Music (división de Sony). Sin embargo, el vídeo citado muestra otra realidad, en concreto, que fue Scherzinger quien agrupó a Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson en una única boy band, mientras Simon se mostraba más dubitativo.

El vídeo lo ha publicado el mismo canal de ‘X Factor’ en Youtube con motivo del 12º aniversario de la formación. En él se ve a los jueces decidiendo qué hacer con los finalistas del programa, y es Scherzinger quien junta a los chicos que después formarán One Direction, agrupando sus cinco retratos en una única fila vertical. Dice que deben estar juntos porque son «pequeñas estrellas».

Más de una década después de la formación de One Direction, Scherzinger finalmente ha decidido atribuirse el «pequeño» mérito de haber decidido los integrantes da la que después se convertiría en una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos.

En una entrevista, Scherzinger ha llegado a afirmar que creía que el vídeo recién publicado por ‘X Factor’ ya no existía. «Nunca pensé que este vídeo vería la luz, pensaba que Simon lo había quemado», ha dicho. La sagrada hemeroteca vuelve a reescribir la historia.

Nicole Scherzinger talks to Sherri about the new footage that shows she formed One Direction in 2010. https://t.co/tgMb57eRnO

— Pop Crave (@PopCrave) September 20, 2022