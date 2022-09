Beyoncé realizará un tour mundial de ‘RENAISSANCE’ en 2023

La última gira de Beyoncé en solitario tuvo lugar en 2016 con The Formation World Tour, una gira que realizó a raíz del disco ‘Lemonade’ entre los meses de abril y octubre y que consistía en 49 fechas diferentes alrededor del mundo, incluida una en Barcelona. Esta era la séptima gira de la carrera de Beyoncé, y según informa Page Six, la octava se podría venir el año que viene.

Page Six afirma, gracias a múltiples fuentes, que Beyoncé llevará su disco ‘RENAISSANCE’ en una gira alrededor del mundo en el verano de 2023. Una persona de la industria ha confirmado al medio estadounidense que la cantante de ‘BREAK MY SOUL’ está reservando estadios por todo el mundo para una posible octava gira. Además, una segunda fuente prevé que se realice un anuncio oficial en las próximas semanas. También concretan que el equipo de representación de Beyoncé no ha respondido a la petición de Page Six para más comentarios, pero tampoco han desmentido la noticia.

No hay nada de lo que tengamos más ganas que de ver a Beyoncé de vuelta en la carretera y, con suerte, en un concierto en nuestro país. En 2018 Beyoncé realizó una gira junto a su marido, Jay-Z, para promocionar el álbum conjunto ‘EVERYTHING IS LOVE’ y también paró en Barcelona, por lo que es bastante posible que, de realizar una octava gira, la artista de 41 años marque España como uno de sus destinos.

Además, en noticias relacionadas con el disco, la canción ‘CUFF IT’ se está convirtiendo en un single espontáneo, después de estar escalando puestos en las listas de éxitos de Spotify durante las últimas semanas. En países como Portugal, Suiza y Bélgica este tema ha subido decenas de puestos en las listas y ha recibido una merecida segunda vida.

