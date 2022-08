Beyoncé se desmelena en el disco putifino de ‘CUFF IT’

‘RENAISSANCE‘ de Beyoncé es el Disco de la Semana en estas páginas. Y también en el mundo exterior, como demuestra la cantidad de noticias que está generando estos días, desde la polémica de los samples no autorizados hasta el estreno de un inesperado mash-up oficial de ‘BREAK MY SOUL’ con ‘Vogue’ de Madonna, sin olvidar la controversia por la palabra ofensiva eliminada de ‘HEATED‘.

Por supuesto, la llegada de ‘RENAISSANCE’ al mercado se está haciendo notar en las listas de éxitos de todo el mundo, y el disco ha entrado en el número 1 de álbumes de países tan importantes como Francia o Reino Unido. En las islas, ‘BREAK MY SOUL‘ ha subido al número 2 de singles, dando a Beyoncé su mayor éxito desde 2008 en el mencionado territorio, y otros dos temas de ‘RENAISSANCE’ han entrado también en lista: ‘CUFF IT’ lo ha hecho en el 14, y ‘ALIEN SUPERSTAR‘ en el 16.

- Publicidad -

El público parece estar queriendo decir que estos son los siguientes singles claros de ‘RENAISSANCE’, y estamos de acuerdo. ‘ALIEN SUPERSTAR’ es el bombazo rupturista de Beyoncé que pocos esperaban y, en un lado opuesto, ‘CUFF IT’ es uno de sus momentos más clásicos, y también divertidos. Es la Canción Del Día de hoy domingo.

‘CUFF IT’ es una composición de disco clásico. Al menos, en apariencia. Tanto es así que, en esta producción de Beyoncé, The-Dream y Rapahel Saadiq, entre otros, los 80 todavía no han llegado. Están a punto de hacerlo porque Nile Rodgers aparece por aquí para tocar la guitarra y porque la melodía incorpora una revisión del «ooh la la la» de Teena Marie, publicado en 1988, y revisitada por los Fugees en 1996. Sin embargo, el sonido de baterías, cuerdas y vientos metales (por mucho que estén sintetizados, como es el caso de las cuerdas) de ‘CUFF IT’ nos llevan más bien a los años 70 de ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor o ‘Mr. Melody’ de Natalie Cole. La canción prácticamente nos da la «bienvenida a la música disco» como hizo un hit de la época.

- Publicidad -

Sencilla como es en su sonido de disco clásico, ‘CUFF IT’ logra ser una de las composiciones más finas (o «putifinas«) de Beyoncé. Es imposible no imaginar a Bey (o a cualquiera que la escuche) bailando la canción con un vestido de lentejuelas bajo una bola de espejos. No obstante, esa sofisticación también se refleja en la composición de la canción, en la que la melodía más potente («I wanna go where nobody’s been») emerge desde la misma estrofa previa al estribillo, pareciendo de hecho el estribillo. El supuesto estribillo («we gon fuck’ up the night») llega después pero parece el post-estribillo. Es decir, ‘CUFF IT’ parece no contener coro como tal, sin embargo, la canción melódicamente es un caramelo detrás de otro.

La finura de ‘CUFF IT’ sirve a Beyoncé para desmelenarse en la discoteca. La cantante pide a su amante que la «espose» (del verbo «cuff»), pero el título de la canción puede entenderse, también, como una inversión de la frase «fuck it», al menos, a tenor de la cantidad de veces que la palabra «fuck» aparece en la letra. Beyoncé quiere volar más alto que un cohete, «ir donde nadie ha ido», enamorarse y, a la vez, literalmente, «mandar todo a la mierda». En ‘CUFF IT’ se desinhibe y logra que el mundo lo haga con ella.