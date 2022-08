Beyoncé cambiará la letra de ‘HEATED’ tras las críticas recibidas

Beyoncé está siendo objeto de críticas por usar un término capacitista en su nuevo disco, ‘RENAISSANCE‘. El término, «spaz», aparece en ‘HEATED’, el tema que co-escribe Drake. En concreto, la frase en la que aparece es «spazzin’ on that ass, spaz on that ass». Siguiendo el mismo camino que Lizzo, parece que la letra de ‘HEATED’ también será reemplazada por una versión más apropiada.

«Spaz» es un término coloquial que, en el mundo anglosajón, se usa de manera peyorativa hacia personas consideradas ineptas, torpes o estúpidas. Sin embargo, la palabra también alude a un movimiento espasmódico, parecido a las contracciones nerviosas que sufren las personas que padecen parálisis cerebral. El término procede de la palabra «spastic» y originalmente está relacionado con esta condición.

En redes, varias personas han expresado su decepción con Beyoncé y con su equipo de compositores y productores por haber aprobado el uso de esta palabra en ‘HEATED’. Algunas han hecho especial hincapié en el hecho que, hace solo seis semanas, Lizzo recibió críticas similares por usarla en su single ‘Grrrls’. Consciente de las críticas y dispuesta a representar un cambio en el mundo a mejor, Lizzo terminó regrabando el tema, el que ahora aparece en su último disco. Ahora, Beyoncé vivirá el mismo destino y reemplazará la letra de ‘HEATED’ por una más respetuosa. Su publicista ha declarado a Sky News que el término «spaz» no fue «usado intencionadamente de manera dañina».

Hannah Diviney, la periodista con parálisis cerebral que afeó el uso de la palabra «spaz» a Lizzo en un mensaje de Twitter viral, provocando que esta la eliminara de su canción, ha escrito un artículo en el que comunica su decepción con Beyoncé. Dice que Beyoncé debería haber estado atenta a la polémica de Lizzo y haber prevenido la situación actual, dado que es una de las artistas más influyentes del mundo. Al final escribe que está «cansada» y que la «gente con discapacidades merecemos algo mejor».

Al margen de la polémica, ‘RENAISSANCE’ va a ser un éxito. De momento, Pitchfork ya le ha plantado un 9 sobre 10 y, en cuanto a las ventas, se espera que el disco debute en el número 1 de Billboard con cifras superiores a las 300.000 copias equivalentes. Esta es la cifra que se estima de las ventas producidas solo en el primer día de lanzamiento, por lo que debería ascender -o, como mínimo, no cambiar mucho- durante la semana.