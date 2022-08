Beyoncé acaba de publicar ‘RENAISSANCE‘, pero su disco ya está sufriendo varios cambios y polémicas, tantos como para acordarse de la época del disco vivo de Kanye West. La diferencia es que era el propio Kanye quien modificaba ‘The Life of Pablo‘ a su antojo, pero Beyoncé se está viendo con obligación de modificar el álbum por demandas externas.

La primera en alzar la voz era Kelis. Una variación de la melodía de ‘Milkshake’ aparecía en la versión original de ‘ENERGY’, la pista 5 de ‘RENAISSANCE’. Kelis acusaba a Beyoncé de haber usado la canción sin permiso y sin avisarle de antemano. Solo Pharrell Williams y Chad Hugo, integrantes de los Neptunes, aparecían como co-autores de la canción de Beyoncé, al ser los únicos autores de ‘Milkshake’, pero Kelis afirmaba que «nada es lo que parece».

Finalmente, Beyoncé ha actuado y ha decidido eliminar la parte de ‘Milkshake’ que formaba parte de la composición original de ‘ENERGY’. En concreto, Beyoncé cantaba la melodía de «la la la las» que canta Kelis en su éxito de 2003, pero esa melodía ya no aparece en la mezcla.

Por otro lado, la autora de ‘Lemonade‘ ha escuchado las críticas recibidas por el uso de la palabra capacitista «spaz» en su canción ‘HEATED’, y ha sustituido la palabra por otra. Si la frase original era «spaz on that ass», la actual dice «bless on that ass». Existe un precedente de esta polémica muy reciente que involucraba a la cantante Lizzo.

Pero las exigencias a Beyoncé no acaban aquí. Monica Lewinsky ha aprovechado la coyuntura para pedir indirectamente a Beyoncé que modifique parte de la letra de su éxito de 2013 ‘Partition’, la cual incluye la frase «él se ha corrido como Monica Lewsinky en mi vestido». Frase que es objetivamente inexacta puesto que fue Bill Clinton quien se «corrió» en el vestido de Lewsinky, y no al revés. Lewinsky hizo alusión a este dato en su artículo de 2014 para Vanity Fair.

En Twitter, la autora, activista y «musa de los raperos» ha compartido un artículo sobre la modificación de la letra de ‘HEATED’ y ha escrito «ya que estamos». En otro mensaje ha confirmado que NO se ha puesto en contacto con Beyoncé para pedir el cambio.

Finalmente, una noticia sobre Beyoncé más positiva: la cantante ha publicado los primeros remixes oficiales de ‘BREAK MY SOUL’, entre los cuales se encuentran unos firmados por will.i.am. o Honey Dijon.