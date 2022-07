Kelis acusa a Beyoncé de usar una canción suya sin permiso

A escasas horas de publicarse el nuevo disco de Beyoncé, ‘RENAISSANCE’, Kelis ha acudido a Instagram para acusar a la cantante de Houston de haber usado una canción de ella en el disco sin permiso. Solo tras sus palabras la web de Beyoncé ha indicado que ‘ENERGY’ contiene una recreación o «interpolation» de ‘Milkshake’, su éxito de 2003. Pharrell Williams y Chad Hugo aparecen acreditados autores y como Kelis como intérprete.

Sin embargo, en unos vídeos publicados en Instagram, Kelis da a entender que los créditos de ‘Milkshake’ no son correctos desde su lanzamiento, y vuelve a acusar a Pharrell Williams y a Chad Hugo -al que llama «ameba»- de haberse apropiado de créditos de composición que no le pertenecen. Kelis explica: «sé que lo me pertenece y lo que no. Sé las mentiras que se han contado. Sé que ha habido hurtos. Se han robado créditos, hay gente a la que se han negado sus derechos. Ocurre todo el tiempo, sobre todo en esa época».

Kelis asegura que su enfado no está simplemente dirigido a Beyoncé. A la autora de ‘Lemonade‘ recrimina no haber tenido la «decencia, la cortesía y el sentido común» de contactarle antes de utilizar una canción suya como sí ha hecho recientemente Ashnikko en ‘Deal with It’ (2021), que samplea el tema de igual título de Kelis. Sin embargo, la autora de ‘Flesh Tone‘ denuncia específicamente las malas prácticas habituales en la industria, y acusa a Pharrell de haber cedido ‘Milkshake’ a Beyoncé con el propósito de fastidiarle a ella por «mezquindad».

Previamente a su acreditación en la web de Beyoncé, Kelis se enteraba de su aparición en ‘RENAISSANCE’ a través de Instagram, al ser etiquetada por una página de fans que celebraba un supuesto sample del que Kelis no había sido informada.

A través de su cuenta de cocina Bounty and Full, la cantante expresaba que «el nivel de ignorancia y falta de respeto por parte de las tres partes involucradas es increíble». Además, denunciaba que, en la industria, «nada es lo que parece y hay mucha gente sin alma y sin integridad que tiene a todo el mundo engañado».

En otra publicación, Kelis defiende que «he dejado mi huella en la historia de la música, pero en esta industria hay abusadores y gángsters que sonríen y se salen con la suya hasta que alguien dice basta». En 2020, Kelis acusó a los Neptunes (Pharrell y Chad Hugo) de haberse quedado con todo el dinero generado por sus primeros discos, lo cual incluye ‘Milkshake’.