Kelis asegura que The Neptunes le debe todo el dinero de sus dos primeros discos

Kelis, que vive apartada de la vida pública, concretamente en una granja remota de Los Ángeles junto a su marido y su hijo de 2 años, ha concedido una entrevista a The Guardian con motivo del 20 aniversario de su debut de 1999 ‘Kaleidoscope’. En ella, ha afirmado que The Neptunes le deben todo el dinero de sus dos primeros discos, que produjeron al completo.

Como es sabido, The Neptunes es el dúo de productores formado por Pharrell Williams y Chad Hugo. Y Kelis no tiene buenas palabras para ellos. Explica que los tres quedaron en dividirse entre tres el 100% de las ganancias de ‘Kaleidoscope’ y ‘Wonderland’, pero que al final no fue así y que The Neptunes, su equipo y sus abogados la “manipularon” aprovechándose de su juventud e inexperiencia para hacerla creer que estaba firmando un acuerdo justo. Kelis dice que firmó lo que le dijeron que debía firmar sin verificar las condiciones y que, por tanto, no ha visto un céntimo por esos discos en todo este tiempo. Sin embargo, indica que en aquel momento no le preocupó la situación porque ya ganaba bien gracias a las giras y “no ser pobre para mí era suficiente”.

La intérprete de ‘Milkshake’ va tan lejos de afirmar que Pharrell le ha “robado todos los derechos” de sus dos primeros álbumes y que nunca volverá a trabajar con él, aunque indica que no se siente “resentida” por lo ocurrido. A lo largo de la entrevista, Kelis habla también sobre los maltratos de su ex pareja, Nas, a quien en 2018 acusó de haber abusado de ella “física y psicológicamente”. Nas ha negado las acusaciones.