Natalia Lafourcade recuerda a dos «borrachos sin rumbo por Madrid»

Entre las novedades que os presentábamos el pasado viernes en «Ready for the Weekend«, destaca el regreso de Natalia Lafourcade. ‘De todas las flores’ adelanta el nuevo disco homónimo de la cantante, que saldrá el próximo 28 de octubre, es decir, en poco más de un mes.

‘De todas las flores’, hoy nuestra «Canción del Día», es una deliciosa composición acústica, con cierto ritmo de bossa y exquisitos arreglos de piano y guitarra, que recuerda también a la canción melódica de los años 60 y 70. Sobre todo por los coros, que tienen su explicación conceptual. El tema retrata con nostalgia un amor que se estropeó como las flores que dan título a la grabación. «De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas», comienza diciendo la letra, antes de empatizar con todo aquel que se haya enamorado un poquito en la capital de nuestro país: «Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos / En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo».

- Publicidad -

El nuevo disco de Natalia Lafourcade retrata una relación frustrada. Así lo ha explicado ella misma hablando del germen del largo, como recoge la web argentina Página 12: «Fue en 2018, después de una ruptura amorosa. Una relación que empezó con pasión y fuegos artificiales y se deterioró hasta convertirse en agonía y autodestrucción. A veces tenemos que experimentar esos momentos para entender que el amor está más conectado a la relación que tenemos con nosotros mismos».

También ha hablado sobre volver a crear al margen de sus conocidas versiones y del coro de mujeres que escuchamos en este tema, según La Higuera: «Un amigo me recordó que hace mucho no escuchaba algo puramente mío. Eso me hizo tomar conciencia de que tal vez me estaba escondiendo de lo inevitable: de encontrarme conmigo misma. Esa toma de conciencia que nació con ‘De todas las flores’ me hizo emprender un viaje súper profundo. Busqué reflejarlo en la letra y en la dirección del coro de mujeres que se escucha; es como la energía de la mujer volcán, la energía de la mujer curandera con el canto que limpia, el canto que alivia. Llegué a ese jardín que se había quedado abandonado y vi nuevas flores nacer».

- Publicidad -

Así quedará el tracklist del álbum:

1.Vine solita

2.De todas las flores

3.Pasa los días

4.Llévame viento

5.El lugar correcto

6.Pajarito colibrí

7.María la Curandera

8.Caminar bonito

9.Mi manera de querer

10.Muerte

11.Canta la arena

12.Que te vaya bonito