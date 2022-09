RFTW: Christine and the Queens, Ed Sheeran, Nation of Language…

Este viernes 30 de septiembre ve la luz el esperado álbum de Björk, ‘Fossora’, que no es el único lanzamiento importante del día, ya que Yeah Yeah Yeahs entregan su primer álbum en 9 años. También será momento de escuchar nuevos trabajos de Pixies y Shygirl, así como nuevos lanzamientos de The Big Pink, Kid Cudi, Slipknot, Titus Andronicus o Freddie Gibbs.

Entre las novedades que hemos podido escuchar en los últimos días, además de la nueva locura de Björk, se encuentran regresos tan esperados como los de Paramore, The Go! Team y La Bien Querida, también el segundo single del nuevo disco de Arctic Monkeys, el ídem de Christine and the Queens, y el enésimo tema que avanza el próximo álbum de Tegan and Sara.

Más música recién salida del horno la ofrece Ed Sheeran con ‘Celestial’, su enérgico tema para el nuevo videojuego de Pokemon, mientras Ciara se alía con Summer Walker en ‘Better Thangs’. Nuestros queridos Nation of Language, así como Men I Trust, Hyd, Melody’s Echo Chamber o Beck con su versión de Neil Young, firman otras de las novedades incluidas en la playlist, que completaremos en las próximas horas.



