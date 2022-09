The Go! Team estrenan ‘Divebomb’, de su disco anti-Brexit

The Go! Team, que revolucionaran el panorama pop con un sonido propio en el que cualquier cosa puede pasar con su disco ‘Thunder Lightning Strike’ (2004), están de vuelta. El próximo 3 de febrero es la fecha escogida para que publiquen su nuevo álbum, que se llamará ‘Get Up Sequences Part Two’. Es, en efecto, la segunda parte de ‘Get Up Sequences Part One‘, que salía el año pasado.

De momento han compartido el single ‘Divebomb’, que definen como «una exaltación Pro Choice de 3 minutos, explosiva, amplificada, de actuación y activismo con el rapero IndigoYaj de Detroit». Ian Parton, principal compositor del grupo, la cataloga como una canción protesta, pero no «demasiado vergonzosa, como ‘Winds of Change’ de Scorpions o algo así». Indica que dado lo que está pasando con derechos como el del aborto en Estados Unidos, sería extraño no comentarlo.

Dice sobre el disco: “Tal vez sea un reflejo anti-Brexit. Un rechazo a ondear banderas y a mirar hacia adentro. Pero esto no es un anuncio de Coca-Cola, sino una visión Valium para unir las manos en la ladera de una colina. The Go! Team siempre ha tratado de saber lo que está sucediendo pero centrándose en las cosas buenas. Se trata de dónde dejas que se asiente tu atención”.

Así queda la secuencia del álbum:

Look Away, Look Away

Divebomb

Getting To Know (All The Ways We’re Wrong For Each Other)

Stay and Ask Me In a Different Way

The Me Frequency

Whammy-O

But We Keep On Trying

Sock It To Me

Going Nowhere

Gemini

Train Song

Baby



