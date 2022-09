Paramore han publicado oficialmente su regreso: ‘This Is Why’ es su primer single en cinco años, tras los lanzados durante el rollout de ‘After Laughter’ en 2017. El nuevo sencillo se ha presentado junto a su videoclip.

‘This Is Why’ adelanta un álbum también llamado ‘This Is Why’ que no saldrá ya hasta el 10 de febrero de 2023. El tema comienza con sonidos de math-rock, mientras su evolución es más bien hacia el rock bailable de principios de los 2000. Su vídeo coreografiado es de estética vintage, con Hayley momentáneamente convertida en un cruce entre un personaje de Russ Meyer y la líder de B-52’s.



El trío encabezado por Hayley Williams ha estado durante las pasadas semanas dando pistas de su regreso en redes sociales, alineado con la gira norteamericana de 12 shows que comenzará el 2 de octubre y que se caracteriza por incluir recintos de capacidad modesta para una «experiencia íntima».

