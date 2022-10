Coque Malla se retira temporalmente de los escenarios

Coque Malla ha anunciado que se retira temporalmente de los escenarios para descansar. No obstante, el músico madrileño terminará la gira que le mantiene actualmente ocupado, ‘El viaje del astronauta gigante’, que aún debe pasar por cuatro últimas ciudades. Estas son las fechas:

– 12 de noviembre en A CORUÑA (Palacio de la ópera)

– 9 de diciembre en MÁLAGA (Sala París)

– 27 de diciembre en MADRID (Wizink Center)

– 29 de diciembre BARCELONA (Razzmatazz)

- Publicidad -

En una entrevista con La Razón, Malla explica que su parón será «indefinido» pero que se ceñirá a los escenarios y que seguirá trabajando de puertas adentro, pues prepara un nuevo disco que empezará a grabar el próximo mes de marzo.

El artista explica: «Necesito este parón. Han sido tres años sin descanso, el último muy intenso, y el cuerpo me lo pide. Hay proyectos ya bullendo en mi cabeza, planes paralelos, aunque hay que descansar, mirar hacia adelante y pensar ya en nuevas canciones. Así que el parón en realidad será más desde fuera, no tanto mío, que estaré en eso y en realidad no pararé. Es un descanso para el público, que necesita echar de menos, no uno necesario para mí, que no me canso del escenario. Me gusta mucho y lo disfruto, pero el público necesita descansar. Al fin y al cabo, el territorio es el que es y tres años con directos significa que hay sitios donde has estado varias veces en muy poco tiempo. Hay que parar».

- Publicidad -

El ex integrante de los Ronaldos, que, en los últimos tiempos, se ha crecido como autor en canciones tan excelentes como ‘Una sola vez‘, presentará por vez definitiva en directo su gira retrospectiva, basada en su disco ‘El astronauta gigante’, editado en 2021.