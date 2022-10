Los Punsetes han vuelto con el primer single de su próximo disco, que sale este otoño. ‘Ocultismo’ supone un punto de inflexión en la carrera de la banda madrileña al alcanzar los 9 minutos y medio de duración, y es una de las novedades que puedes escuchar desde ya en la playlist actualizada Sesión de control, dedicada al pop nacional y/o en castellano.

Los de ‘Ocultismo’ son casi 10 minutazos durante los cuales pasan muchas cosas. La composición más «prog» jamás escrita por Los Punsetes se nos presenta llena de esquinas y valles: el primer minuto es punk, pero después prácticamente empieza una canción diferente, a las guitarras eléctricas se empiezan a sumar otras acústicas, además de sintetizadores y, en un punto, la canción se convierte en un revoltijo abstracto de guitarras y sintes desde el que pasamos de nuevo a una sensación de claridad. En este momento, la voz de Ariadna, de repente pixelada con autotune, da paso a una última sección vibrante de guitarras eléctricas. ‘Ocultismo’ es el viaje psicodélico de Los Punsetes.

Pero, como es de esperar por parte de Los Punsetes, el grupo no utiliza 10 minutos para crear un ladrillo, y ‘Ocultismo’ no deja de ser otra de sus composiciones desenfadadas y ácidas donde sigue dando cera como solo saben los autores de ‘Opinión de mierda’. La letra nos habla de frustración vital («qué puto asco de semana») pero también lanza dardos a la religión, una «forma de fascismo estable»; al capitalismo («soy un bien reproductivo, soy una fuerza de trabajo, en una multinacional») y a una persona concreta a la que el grupo odia mucho. Mi verso favorito de ‘Ocultismo’ es pura poesía:

«No hay líquido más espeso, que el odio que te profeso

me muerdo un poco la lengua, después me la voy comiendo

y mastico lentamente, y me río en plan demente

y con eso estoy contento, y con eso me alimento»

Como hemos comentado, ‘Ocultismo’ ha llegado acompañado de un videojuego en el que Los Punsetes sortean obstáculos y, según la nota de prensa, se enfrentan «a los monstruos de los que habla el próximo álbum de la banda». Los integrantes de Los Punsetes aniquilan monstruos por las calles o el metro de Madrid lanzando cigarros, telefónos móviles o incluso hablando, porque la dialéctica es igual de poderosa que un puñetazo. Y si el propósito de la banda era que su larga canción entrase también por los ojos, sin duda lo consigue.