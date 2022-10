Esta noche los 5 discos de Triángulo de Amor Bizarro se publican en audio espacial a través de Apple Music. Para celebrar la llegada de esta experiencia inmersiva, esta mañana de jueves 6 de octubre la banda ha realizado una presentación en Madrid en Dolby Atmos en el recién inaugurado Cine Caleido, sito en la Quinta Torre de la Castellana.

Se han podido escuchar 5 canciones de la banda, remozadas, y acompañadas de unos vídeos realizados ad hoc por Toño Chouza, a partir del vídeo de 6 horas realizado para ‘No eres tú’, compuesto por viejas grabaciones de la banda, entre otras cosas. Pero la noticia era el audio, claro, que ha permitido escuchar detalles desconocidos de canciones como ‘O Salve Eris’ o ‘Fukushima’. En una, te preguntabas si esas sierras estuvieron siempre ahí. En la otra, los teclados volaban.

Carlos Hernández, productor del grupo, es quien se ha encargado de adaptar el sonido de la banda a Dolby Atmos, teniendo que documentarse para ello, y topando con la dificultad de que un par de discos de Triángulo de Amor Bizarro, como ‘Año Santo‘, estaban grabados en analógico, en cinta. Pero aun así, el grupo ha celebrado la amplitud de sonido en esta renovación. El modo en que se ha ganado «sensación de espacio». También ha explicado Carlos: «No se ha tratado de meter autotune, modificar o meter cosas que no estaban, sino de amplificar las que sí».

Hernández se ha mostrado maravillado con las posibilidades del Dolby Atmos, en principio ideado para cines y series: «No tiene lógica, en un concierto no pones los teclados en el techo, ni los coros atrás. No tiene sentido o relación con el directo. Aprecias cosas que en la mezcla estéreo no se ha conseguido sacar». Todos los miembros de la banda aseguran haber topado en este avance tecnológico con panderetas, teclados, detalles, que ya no recordaban haber grabado.

Rodrigo, co-líder de Triángulo, ha celebrado la recuperación de la alta calidad en la evolución de los tiempos. «El sonido había pasado a ser secundario. Las mezclas para Spotify estaban muy comprimidas (…) Los archivos no podían pesar mucho para que la gente los pudiera escuchar en los móviles. Este movimiento hacia el hi-fi supone volver a escuchar música como antes. Para los grupos es recuperar la época de oro de la música. El sonido como fuerza emocional, y eso fue fundamental para la banda».

Isa ha añadido que el nuevo sonido es «como un mar que te lleva. Como una droga», insistiendo en que el sonido había pasado por completo a un segundo lugar: «Lo importante ahora es con quien haces la colaboración». Triángulo de Amor Bizarro han agradecido a Apple Music lanzar este proyecto con un grupo underground: «Lo fácil es hacerlo con Rosalía o alguien de su género».

Eso sí, no se han venido tan arriba como para revelar nada de su próximo disco, que ya «están preparando». Cuando el presentador del evento Arturo Paniagua les ha insistido, solo le han arrancado una broma a Isa sobre que «al llegar a los 50 harán un disco de baladas». «Siempre nos pensamos que estamos haciendo algo bonito, como romántico, pero nos sale una macarrada».