Silk Sonic no presentarán su disco a los Grammys

Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, ha decidido no presentar su álbum ‘An Evening with Silk Sonic‘ a la próxima edición de los premios GRAMMY, que se celebra el 5 de febrero en Los Ángeles. El 15 de noviembre se revelarán las nominaciones.

El pasado mes de abril, Silk Sonic se llevó a casa hasta cuatro premios GRAMMY solo por su single ‘Leave the Door Open’, que ganó dos de los premios más importantes, los de Canción del año y Mejor grabación del año, y también los de Mejor canción de R&B y Mejor actuación de R&B. En un comunicado, Silk Sonic hacen un ejercicio de humildad y explican que ya son suficientes y que sería «una locura pedir más».

«Hemos entregado todo de nosotros en este álbum», empieza el texto de Silk Sonic recogido por Rolling Stone, «pero con toda la amabilidad, humildad y, sobre todo, sexualidad del mundo, nos retiramos de la carrera de los GRAMMYs este año». Bruno Mars y Anderson .Paak añaden que «esperamos poder celebrar con todo el mundo otro gran año para la música» y «participar en la fiesta».

En el comunicado, los integrantes de Silk Sonic observan que el éxito internacional de ‘Leave the Door Open’ es más importante para ellos que cualquier premio. Apuntan: «Andy y yo, y todas las personas que trabajaron en este proyecto, ganamos en el momento en que todo acogió tan bien ‘Leave the Door Open’. Todo lo demás fue la guinda del pastel».

Las votaciones de los GRAMY arrancan hoy y tendrán en cuenta trabajos que salieran entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, por lo que el disco de Silk Sonic entraba dentro de plazo, pues salió el 12 de noviembre del año pasado.