Lewis Capaldi anuncia conciertos en España

Lewis Capaldi, que recientemente celebraba casi en cueros su nuevo número 1 en Reino Unido, ‘Forget Me’ (cuyo vídeo es un homenaje plano a plano a ‘Club Tropicana’), anuncia una nueva gira que le llevará por toda Europa a partir de enero. Curiosamente, el álbum no saldrá hasta el 19 de mayo, cuando hará 2 meses que el tour ha terminado. ¿Cosas de la ardua fabricación de vinilos en la actualidad?

Tour y disco se llaman igual, ‘Broken By Desire To Be Heavenly Sent’. La gira pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 de marzo y por el WiZink Center de Madrid el 11 de marzo de 2023.

- Publicidad -

Las entradas para estos conciertos salen a la venta el próximo viernes 28 de octubre a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es. Además, los usuarios registrados en livenation.es o que lo hagan en las próximas horas podrán acceder a la preventa el miércoles 26 de octubre a las 11h.

Según la nota de prensa de la promotora, para este segundo álbum, «la idea es simple pero potente: entrar y hacer exactamente lo mismo. Sin campanas, silbatos o vocalistas estelares y sin estancias ruinosamente caras en estudios lejanos. Al igual que en el primer álbum, la honestidad es total». Declara: «No quiero crear un nuevo sonido para mí, ni reinventarme. Las canciones que quiero escribir son canciones emocionales, sobre el amor o la pérdida».

- Publicidad -

Estas son las fechas que le aguardan:

14 enero – Leeds, First Direct Arena

16 enero – Sheffield, Utilita Arena

18 enero – Manchester, AO Arena

19 enero – Liverpool, M&S Bank Arena

21 enero – Newcastle, Utilita Arena

23 enero – Aberdeen, P&J Live

24 enero – Glasgow, OVO Hydro

26 enero – Birmingham, Utilita Arena

27 enero – Nottingham, Motorpoint Arena

29 enero – Belfast, SSE Arena

30 enero – Dublin, 3Arena

1 febrero – Cardiff, International Arena

2 febrero – Exeter, Westpoint Arena

13 febrero – Warsaw, Torwar – Poland

14 febrero – Vienna, Stadthalle – Austria

16 febrero – Berlin, Mercedes-Benz Arena – Germany

17 febrero – Prague, O2 Arena – Czech Republic

19 febrero – Hamburg, Barclays Arena – Germany

21 febrero – Frankfurt, Festhalle – Germany

23 febrero – Antwerp, Sportpaleis – Belgium

25 febrero – Amsterdam, Ziggo Dome – Netherlands

26 febrero – Paris, Accor Arena – France

28 febrero – Cologne, Lanxess Arena – Germany

2 marzo – Copenhagen, Royal Arena – Denmark

3 marzo – Oslo, Spektrum – Norway

5 marzo – Stockholm, Avicii Arena – Sweden

7 marzo – Zurich, Hallenstadion – Switzerland

8 marzo – Milan, Mediolanum Forum – Italy

10 marzo – Barcelona, Palau Sant Jordi – Spain

11 marzo – Madrid, WiZink Center – Spain

14 marzo – Stuttgart, Schleyerhalle – Germany

15 marzo – Munich, Olympiahalle – Germany