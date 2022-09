Lewis Capaldi celebra en gayumbos el nº1 de su nuevo baladón

Lewis Capaldi acaba de hacer historia, no por haber alcanzado el número 1 de singles en Reino Unido sin hacer música a la moda. El cantante ya había alcanzado dicha posición en 2019 con el baladón a piano ‘Someone You Loved’ y también con la acústica ‘Before You Go’.

Ahora ha conseguido llevar a la cima de las listas británicas su nueva balada ‘Forget Me’, aunque casi la noticia es la guisa con la que lo ha celebrado. En calzoncillos sobre su cama y posando con el trofeo de la Official Charts Company, Lewis Capaldi envía el mensaje al mundo de que otros cuerpos son posibles. Además, no está haciendo ninguna cosa rara, sino continuar con la imaginería del videoclip del tema.

- Publicidad -

Capaldi ha sido capaz de llegar a esta posición gracias a lo equivalente a 56.882 copias en una semana. Se comenta en los mentideros que la edición de CD’s y vinilos con este nuevo single le han llevado al número 1, pero no es cierto del todo. Si al total le restamos los 5.561 CD’s y los 2.889 vinilos que ha vendido, le sobran aún 300 copias para superar a David Guetta, que es quien está en el número 2 con su nuevo invento junto a Bebe Rexha: fusilar el clásico de Eiffel 65. Es decir, Lewis también ha arrasado en streaming.

Dentro del estilo Capaldi, ‘Forget Me’ es más bien de la escuela Keane, en tanto que intenta animarse como medio tiempo pop-rock. Es por supuesto una canción de ruptura en la que expresa que puede soportar cualquier cosa de su ex -que se arrepienta, que rece por no haberle conocido, la hostilidad-, todo, excepto que «le olvide».

- Publicidad -

En el tema, destacan un post-estribillo muy emocionado y también un puente de coros adulterados. Produce, junto al propio Lewis, el trío TMS, quienes han colaborado con Dua Lipa y Maroon 5, aparte de con el propio Lewis con anterioridad. En cuanto al vídeo, ha sido rodado en Ibiza y quiere ser un contrapunto para la canción en lugar de regodearse en la ruptura. Su inspiración en el rodaje ha sido seguir la estética de ‘Club Tropicana’ de Wham!, y eso ha sido precisamente lo que ha inspirado a Capaldi a desnudarse.