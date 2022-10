Las posibilidades de la electrónica aplicadas a estilos tan diversos como el flamenco o el trap tienen en Bronquio uno de los mayores exponentes de nuestro país. El artista ya tiene un lugar guardado entre lo mejor de 2022 gracias a su disco conjunto con Rocío Márquez, ‘Tercer cielo‘. Pero no hay que perder de vista ‘Sea lo que sea’, el álbum que ha entregado con 41VIL: ‘Fui a comprar a la cárcel‘ debería formar parte de la historia de nuestro país. Bronquio es el nuevo invitado de nuestra sección comisariada por Jägermusic, Meister of the Week, en la que cada artista habla de un tema favorito más o menos ajeno a su obra. El suyo es Lars Von Trier.

Bronquio y Rocío Márquez continúan presentando ‘Tercer cielo’ por toda la geografía española: el 13 de noviembre están en Cádiz, el 17 de noviembre en Valencia, el 19 de noviembre en Gijón y el 24 de noviembre en la Monkey Week de Sevilla.

¿Por qué te gusta tanto Lars Von Trier?

Pienso que cuenta relatos sobre los extremos a los que llega el ser humano desde una verdad que estremece.

Para mucha gente que en torno al año 2000 tenía 20 años, ‘Rompiendo las olas’, ‘Los idiotas’, ‘Bailar en la oscuridad’… fueron una revolución. El descubrimiento de lo que era Dogma. ¿Qué recuerdo guardas?

En aquella época yo era un niño y el único contacto que tuve con estas películas fue el lomo de los VHS en la estantería de mi hermano mayor. En mis primeros arranques de curiosidad por el cine recurrí al recuerdo de estos VHS y decidí verlas. Obviamente me impactaron y hasta me produjeron cierto rechazo.

A su vez, sus estrenos han ido siempre acompañados de la coletilla de que era un director sobrevalorado o directamente un timo. ¿Qué película dirías que ha fomentado esa visión o ha sido la más polémica?

Diría que sucedió durante la etapa del Dogma, ya que este movimiento descontextualizado se puede interpretar como una burla al espectador. Algo parecido ocurrió con el minimalismo escénico de ‘Dogville’. Puedo entender que la primera impronta sea esta pero si te nace el interés y se profundiza, la lectura cambia.

‘Dogville’ planteaba un debate ético sobre si tomarte la justicia por tu mano que en su momento se vivió con fervor en los foros de internet o con los grupos de amigos. ¡Había que tomar partido! Todo el mundo hablaba de lo mismo. ¿Tú estuviste ahí también opinando o eras más bien un espectador solitario de Lars Von Trier?

Con ‘Dogville’ tenía 12 años y me acabo de enterar con esta pregunta de que existió tal fervor. Si saliese ahora sería el espectador solitario sin duda. Algo que me gusta de estas películas es que las conclusiones sobre los debates éticos que depositan en nosotros no se pueden deducir de manera tan rotunda.

«En su momento me indignó la indiferencia del amigo con el que había ido a ver ‘Anticristo'»

Recuerdo ver ‘Anticristo’ en el cine con muchísimas ganas de levantarme y mirar qué cara estaba poniendo la gente en ciertas escenas. ¿Te ha pasado algo así? ¿Qué peli o pelis de Lars Von Trier realmente te han removido en la butaca?

Recuerdo perfectamente salir tan consternado de la sala con ‘Anticristo’ que me indignó la indiferencia del amigo con el que había ido a verla. Con ‘La casa de Jack‘ también recuerdo sentir cierta culpabilidad por haber convencido a una amiga de que me acompañara al cine. Bastante gente se salió de la sala. Al final el impacto visual se queda en anécdota y lo que tiene que permanecer en la memoria es el relato.

A la postre creo que ‘Melancolía’ es mi peli favorita. Es muy simbólica y tiene imágenes muy impactantes que espero que no sean premonitorias pero que igual sí lo serán en el fin de los tiempos. ¿Qué opinión te mereció a ti esta película?

También es de mis favoritas. La soledad que transmite Kirsten Dunst durante la escena de la boda y el convite, rodeada de una mediocridad tan bien representada (no creo que la elección del protagonista de una serie como ’24’ para el papel de padre fuese casual) y su descenso a la depresión nos caló a mucha gente. Para mí, Lars Von Trier es el relevo de Ingmar Bergman. Un equivalente en este presente de posverdad y absurdo.

El comienzo con el preludio de Tristán e Isolda conmueve desde el primer segundo y la metáfora onírica del choque de planetas es algo bellísimo, sí.

Björk ha contado cosas horribles de trabajar con Von Trier y de hecho abandonó el cine décadas en parte porque lo vivió como un infierno de experiencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Eres de los que separa artista y obra? ¿A ti Von Trier como persona te cae bien?

Ir dejando cadáveres en una carrera artística es algo injustificable. Trabajo con y para artistas y es algo que hay que tener claro para no hacer de esto un infierno. Por otra parte, esto no quita que seamos conscientes de que el grupo de artífices de la cultura que nos ha hecho ser como somos a nivel individual y como sociedad, para lo bueno y para lo malo, esté lleno de casos así de complejos. Creo que cualquier posicionamiento está lleno de aristas que se contradicen. Es un debate abierto. Lars Von Trier como persona me da igual. Si es cierto que ha hecho daño deliberadamente, la vida se lo estará devolviendo.

«La autoparodia más completa de Von Trier es ‘La Casa de Jack'»

Una de las cosas que sí ha hecho en su cine ha sido autoparodiarse como personaje misógino. Se ve claramente en ‘Nymphomaniac’, no sé qué te pareció aquella jugada.

Me encanta ‘Nymphomaniac’, pero yo diría que la autoparodia más completa la hace en ‘La Casa de Jack’. Cada capítulo de la película es una metáfora a través de la psicopatía sobre la crueldad con la familia, las mujeres, la tercera edad… no se salva nadie. Y ese final con “Hit de road Jack” me parece una jugada brillante que equilibra bien la balanza de su egocentrismo dentro de la película.

¿Has estado también atento a sus últimos pasos, como el regreso de su miniserie? ¿O más bien eres un fan de sus primeros trabajos?

De lo que más he aprendido ha sido de las películas a partir de ‘Dogville’ incluida, pero la filmografía entera es una experiencia que pienso que merece la pena. La panorámica de su trayectoria también es interesante contemplarla. La miniserie no la he visto. ¡Voy a ponérmela!

Si una canción tuya fuera una película de Von Trier, ¿qué canción y película serían?

Vincularía ‘Meri Fly’ con Melancolía. Sé que es venirse muy arriba hacer esta comparación (risas) Por la tragedia y la épica. Y además Meri Fly se llama una de mis mejores amigas con la que comparto la admiración por Lars Von Trier.