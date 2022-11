La Femme te convencen de que «no pasa nada»… aunque sí pasa

Entre los proyectos más locos de la temporada, el disco de La Femme en castellano. El grupo, que tiene dos discos de oro en Francia, se dirige a nuestro país con el álbum que sacan este mismo viernes 4 de noviembre bajo el nombre de ‘Teatro Lúcido’. El primer single era una cosa insólita titulada ‘Sacatela’, incluyendo la palabra «polla» unas cuantas veces; el segundo fue ‘Y tú te vas’, y el tercero es el que nos dan a conocer hoy. ‘No pasa nada’ es nuestra «Canción del Día».

‘No pasa nada’ no está exenta de trasfondo. Ellos lo llaman «lírica oscura», quizá porque la letra nos está hablando de una borrachera truculenta en la que un hombre intenta coaccionar a la protagonista para beber más y más, aunque no pueda. Después, la terrible resaca, una «pesadilla», y hasta la policía. Pero la música es un contrapunto.

Paradisíaca, psicodélica, inspirada en el Brasil de los años 60 y 70, nos convence de que ciertamente «no pasa nada» gracias a su cadencia tranquila y a un fraseo que no podemos evitar vincular con Las Ketchup, y un tarareo que bebe de nuestro folclore.

Hay que recordar que en este álbum colabora a las voces Iman Amar de las sevillanas Adiós Amores y se nota. Cuenta la nota de prensa que Sacha Got vivía en la casa de Granada de Iman Amar cuando crearon juntas la canción. Indican que «‘No Pasa Nada’ está construida en base a ritmos brasileños de los años 60/70s, que aportan un aire fácil y simpático al tema pese a que la letra es en realidad bastante oscura».

El vídeo, que se estrena hoy a las 18.00, también se filmó en Granada y se inspiró en una de sus noches durante el invierno de 2018, que acabó junto a un «agujero negro». «Ese tipo de noches que acaban por la mañana a las 8 cuando los niños se van al colegio. Ese tipo de noches en las que bebes para olvidar, y acabas olvidando lo que has bebido… o simplemente no quieres recordar. Y cuando te despiertas dices: «¡No hay problema, no ha pasado nada!»».

Os recordamos que La Femme visitan 3 ciudades españolas en enero y JENESAISPOP es medio oficial de esta gira: estarán el 17 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 18 en La Riviera de Madrid, y el 19 en Santana de Bilbao. Las entradas están a la venta.