Manolo García cancela sus conciertos de noviembre y diciembre

Desde Galea Producciones, oficina personal de Manolo García, Concert Tour, The Project y Get In Producciones, informan que los conciertos que Manolo García tenía previsto celebrar en los meses de noviembre y diciembre han sido cancelados. Debido a la miocarditis aguda que el cantante padeció, este debe guardar reposo unas semanas para poder llevar a cabo los shows en plenas condiciones.

Se han cancelado los últimos siete conciertos de la gira, que se iban a llevar a cabo en Barcelona, Pamplona, Santander, Salamanca, Bilbao, A Coruña y Madrid. El importe de todas las entradas adquiridas será reembolsado íntegramente por el mismo medio por el que fueron adquiridas. Desde Galea piden disculpas por la cancelación de las fechas y agradecen «la paciencia y comprensión ante esta situación». Pronto se ofrecerá más información sobre los nuevos directos de Manolo García.

Fechas canceladas:

5 de noviembre – Barcelona

12 de noviembre – Pamplona

19 de noviembre – Santander

26 de noviembre – Salamanca

10 de diciembre – Bilbao

17 de diciembre – A Coruña

20 de diciembre – Madrid

