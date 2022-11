“El día que exista el #MeToo en la música española, no habrá festival que aguante” es uno de los titulares que dejaba Zahara a su paso por el podcast «Revelación o timo» de JENESAISPOP, en el que hablaba largo y tendido sobre ‘REPUTA‘, la versión revisada de ‘PUTA‘ que incluye colaboraciones como las de Rodrigo Cuevas, shego o La Oreja de Van Gogh.

Ahora es Zahara quien aparece en la canción de otra persona. ‘No me querías tanto’ de Natalia Lacunza ya hablaba sobre una relación tóxica, en concreto sobre un «hombre malo» de la industria que pasó por su vida, y Zahara se la lleva al terreno de ‘PUTA’ junto con la co-producción de Martí Pernarnau IV, que convierte la canción original -producida por Pau Riutort- en una bestia de tecno oscuro que recuerda al trabajo de Moderat, y que no puede sonar más elegante.

Pero la remezcla tiene más miga. Afecta especialmente a la letra, que destaca frases concretas con las que se busca subrayar el sentimiento de trauma (la repetición de «quién me arregla a mí», el corte de «no me querías tanto, no me querías»). Y, sobre todo, añade un verso completamente nuevo de Zahara que profundiza en el discurso de ‘PUTA’ y que podría haber sonado en ese disco.

Se trata de un recitado desafiante que habla del abuso y de la violación y hace referencia a hombres que han «metido dedos donde no debían», que mandaron «fotos, DMs» y abrieron «puertas sin que os invitaran a entrar» y que son «cobardes» y no se atreven a «confesar». Zahara les reta: «¿cuántos de aquí van a soltar la mierda que han hecho pasar?» y, al final de su verso, la repetición de la frase «¿cuántos de aquí van a confesar?» pone directamente los pelos de punta.

En redes, Zahara ha explicado que no pensaba cantar en el remix de ‘No me querías tanto’, pero que se «calentó» y no pudo evitar «escribir unas barras». Por su parte, Lacunza ha afirmado que es «muy fuerte para mí» que el remix se haya producido.