Zahara: “Intentar superar ‘PUTA’ o emularlo sería un error»

Zahara, esta semana en promoción de ‘REPUTA‘, es la nueva invitada de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP. La cantante nos explica cuánto odia las reediciones sacacuartos y la diferencia entre eso y este lanzamiento, que en realidad no contiene el disco original sino versiones, adaptaciones y remixes de ‘PUTA‘ y una canción inédita. Recordamos brevemente nuestra entrevista lacrimógena sobre el álbum original, un disco que denunciaba el acoso y el abuso machistas, pero en este podcast nos centramos en el lado lúdico de este ‘REPUTA’. Como Zahara explica en los créditos, era necesario cerrar esta etapa con un poco de humor.

Lo que no impide que recordemos algunos de los episodios vividos durante este año y medio, como aquel en el que VOX se revolvió contra una imagen promocional del concierto de Toledo, en la que se veía a Zahara disfrazada de Virgen. Zahara recuerda el mal trago, nos cuenta que el ayuntamiento de Toledo decidió ponerle escolta, y nos revela en quién se refugió para pasar el bache que le quitó el sueño durante 5 días. «Aprendí a colocar ese odio asesino en un sitio. Es un odio real pero es efímero. No puedes sobredimensionarlo. No puedes llevarlo a lo lógico y tangible».

- Publicidad -

Zahara nos cuenta anécdotas jugosas sobre cómo se gestaron las nuevas versiones de «Berlín» o ‘Dolores’ junto a Alizzz y Rodrigo Cuevas, y nos habla del siguiente disco de _juno, del que escuchamos en exclusiva desde su móvil un fragmento de un tema llamado ‘Los Feliz’. También nos anticipa ya qué tipo de cosas tiene escritas para el próximo disco de Zahara. ¿No es una presión intentar superar un disco tan relevante como ‘PUTA’? “No tengo que superarlo. Tengo una sensación muy bonita: Qué guay que hay personas que se tiran toda la vida intentando hacer su disco más importante. Yo me he quitado ese peso de encima haciendo el disco que caló en la prensa, que fue recibido increíblemente bien por el público, con el que mejor me sentí, el más personal, el que más éxito tuvo dentro de mi dimensión… Creo que intentar superarlo o emularlo sería un error. Pero sí que ya voy haciendo cosas. Tengo ganas de trabajar la producción mucho más desde mí y que Martí venga después. Y he aprendido a deslenguarme totalmente. Hay una canción que… madre mía, que es muy hard (…) pero tiene más humor. Ahora sí estoy ahí».

Sometemos a Zahara a un juego en el que opina sobre otras obras artísticas tituladas con la palabra «puta» o que la contienen -y ahí explica su decepción de la letra de ‘Hentaï’ de Rosalía con todo lo que le gusta esta canción tan «bonita» (sic) sobre «un pene»-, y en el tramo final del podcast, hablamos sobre otros temas como ‘Expediente X’ o Arcade Fire. «Gillian Anderson me ha sacado del armario, quiero ser ella, quiero follármela, que sea mi madre, todo…», indica sobre la serie, mientras el caso de la acusación de abusos a Win Butler ha supuesto «la decepción más grande de [su] vida». Zahara explica que no cree en la cancelación y que «el camino es la conversación», pero afirma que no tiene cuerpo para ir al concierto de Arcade Fire de Berlín, para el que tiene entradas. “El día que exista el #MeToo en la música española, no habrá festival que aguante”, concluye.

- Publicidad -

Zahara nos cuenta también por qué se compró el libro editado por JENESAISPOP pese a que en su momento se lo regalamos. El libro sobre los mejores discos de 2000 a 2019 incluye ‘Astronauta’ (‘PUTA’ aún no había salido), y escuchamos también una cuña publicitaria que nos grabó la artista en 2020 pero que nunca habíamos utilizado. El libro vuelve a estar disponible bajo pedido/reserva: los próximos envíos se realizarán a finales de octubre.