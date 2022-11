The Cure estrenan ‘A Fragile Thing’ en vivo

The Cure siguen presentando en directo las canciones que formarán parte de su próximo álbum de estudio, el primero en más de una década. Esta noche, Robert Smith y los suyos han estrenado una canción llamada ‘A Fragile Thing’ en Italia.

En la ciudad de Assago, The Cure han presentado esta composición que no es tan extensa como las otras, pues dura cerca de cinco minutos. El directo revela que ‘A Fragile Thing’ es una canción próxima musicalmente a ‘Wish’, y que la letra habla de dos personas que han dejado de amarse, lo cual ha dejado a Smith «frío por dentro».

En Cracovia, Polonia, The Cure tocaron hace semanas otra canción nueva, ‘I Can Never Say Goodbye’. En esta melancólica balada, Smith canta sobre una «fría noche de noviembre» y sobre «algo malvado que viene para llevarse la vida de mi hermano».

Con estas dos ya son cinco las canciones de ‘Songs from the Lost World’, el nuevo álbum de The Cure, que se conocen, pues a ellas hay que sumarles ‘And Nothing is Forever‘ por un lado y, por otro, ‘Alone’ y ‘Endsong’. Estas dos últimas, The Cure las estrenaban conjuntamente en el inicio de su gira en Letonia.

Con The Cure en Italia os recordamos que su gira está a punto de llegar a España: el 10 de noviembre tocan en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 11 en el WiZink Center de Madrid.