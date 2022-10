The Cure tocaron anoche en Estocolmo y debutaron otro nuevo tema, ‘And Nothing Is Forever’. Esta canción es el tercer adelanto del próximo álbum de la mítica banda británica, ‘Songs Of A Lost World’, del cuál no se conocen más detalles por el momento. La semana pasada el grupo de Robert Smith ya mostró dos nuevas canciones en su concierto en Riga como parte de su gira europea. Estas fueron ‘Alone’ y ‘Endsong’.

En el concierto de ayer, los dos primeros adelantos volvieron a aparecer y ‘And Nothing Is Forever’ sonó a partir de la sexta canción del set. La nueva canción de The Cure es una balada de seis minutos a medio tiempo que incluye una hipnótica intro instrumental y que muestra a Smith cantando sobre el arrepentimiento en relación al paso del tiempo: «Promete que al final estarás conmigo/Di que estaremos juntos y sin arrepentimiento». Además, en su forma y tema recuerda a la canción ‘Pictures Of You’.

‘Songs Of A Lost World’ será el primer álbum de estudio de The Cure desde ‘4:13 Dream’, que vio la luz en 2008. Desde aquí también recordamos que la gira del grupo pasa por España. The Cure actuarán el 10 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

