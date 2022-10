The Cure estrenan 2 canciones nuevas en el inicio de su gira

El regreso de The Cure también es uno de los más esperados de 2022. Esta noche ha arrancado la gira mundial de The Cure en Riga, capital de Letonia, y como estaba previsto, el setlist ha incluido canciones nuevas, en concreto dos llamadas ‘Alone’ y ‘Endsong’.

‘Alone’ ha servido a The Cure para iniciar el show, ya que ha sido la primera canción que ha tocado el grupo en el concierto. Es, a falta de escuchar la versión grabada, otra de esas baladas desoladas que el grupo ha solido hacer desde ‘Disintegration‘, especialmente por su largo desarrollo y por una letra que habla de «sueños y esperanzas que ya se han ido».

Más cercana al sonido de ‘Disintegration’ es todavía ‘Endsong’, una canción que alcanza los 10 minutos de duración y en la que Robert Smith no empieza cantar hasta llegados los seis. La canción incorpora una inmensa base de sintetizador, un melancólico punteo de guitarra y redobles, y su texto también se entrega a la desesperanza.

‘Alone’ y ‘Endsong’ son presumiblemente los primeros adelantos conocidos de ‘Songs for the Lost World‘, el esperado nuevo disco que The Cure, que sigue sin fecha de lanzamiento. Será su primer álbum de estudio desde 2008, año en que vio la luz ‘4:13 Dream’.

La gira de The Cure, recordamos, pasa por España: el grupo tocará el 10 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 11 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.