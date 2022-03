Este miércoles ha tenido lugar la gala de los NME Awards en el O2 Brixton Academy de Londres, y entre los artistas premiados hay que destacar a The Cure y CHVRCHES, que han recogido un premio juntos -el de Mejor canción hecha por un artista de Reino Unido- por su excelente colaboración ‘How Not to Drown’, la gran canción incluida en el álbum de CHVRCHES ‘Screen Violence’.

chvrches and robert smith playing just like heaven at the NME awards, my beloved pic.twitter.com/zSjSWuVYgN — ༺ noe ༻ (@pornogrsphy) March 2, 2022





- Publicidad -

La gala de los NME, por la que han pasado también artistas como Rina Sawayama o Boy George, ha supuesto la primera vez que CHVRCHES y Robert Smith tocan la canción juntos encima de un escenario, tras conocerse el día anterior durante los ensayos, dado que la canción fue compuesta por correo electrónico. CHVRCHES y Smith han aprovechado la ocasión para interpretar juntos ‘Asking for a Friend’ de CHVRCHES y ‘Just Like Heaven’ de The Cure.

Robert Smith tampoco ha dejado de hablar sobre el nuevo disco de The Cure durante una charla con NME. O los nuevos discos de The Cure, porque el grupo ha estado trabajando en hasta dos nuevos álbumes, y Smith ha señalado que al menos uno de ellos ya está terminado, en concreto el segundo, y que podría salir en septiembre después de llevarlo a mezclar a principios de abril.

- Publicidad -

El músico ha dado más detalles acerca de sus dos nuevos trabajos. Ambos contienen 10 pistas pero difieren en estilo: el primero es «todo drama y oscuridad» y el segundo es más animado. Este último es el que ya está acabado y, por tanto, el que el público escucharía primero si nada cambia. Lleva por título ‘Songs for the Lost World’. Además, Smith está trabajando en su primer álbum en solitario, que no verá la luz hasta el año que viene, en sus palabras.

The Cure han anunciado recientemente una gira mundial que los traerá a España a finales de año: actúan el 10 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 en el WiZink Center de Madrid.