‘How Not to Drown’ es la mejor canción de CHVRCHES en 6 años, y no es solo por Robert Smith

Tras un tercer disco que no pudo repetir el éxito de los dos primeros y una colaboración de EDM que se escuchó demasiado solo porque gustó al algoritmo de Spotify, CHVRCHES han anunciado un cuarto álbum. El primer single ‘He Said She Said’ no dijo nada bueno sobre la deriva del grupo, pero ‘How Not to Drown’ es un regreso al redil en toda regla, y no solo por la presencia de Robert Smith.

La banda se ha manifestado muy emocionada en redes por poder contar con la colaboración del líder de The Cure en esta composición, pues sin duda es una de sus mayores influencias. Siempre los vimos más cerca de Depeche Mode, pero quizá estaban más cerca de The Cure en espíritu emo. La composición de CHVRCHES con una pequeña co-autoría de Robert Smith sabe exprimir todas sus cosas en común. Cuenta Lauren Mayberry que escribió ‘How Not to Drown’ en un momento de su vida en el que ni siquiera tenía fuerzas para seguir en el negocio de la música, y de ahí todas esas metáforas que hablan sobre estar atrapado/a, indeciso/a o directamente luchando contra la muerte.

Lo mejor es que la música está construida con la naturalidad de sus primeros éxitos. Las sílabas se arrastran con el pesar de la letra, y también unas guitarras acuosas que además de jugar con el post-punk más contemplativo, se acercan a los territorios del dream pop por la vía de Mazzy Star. Cuando parece que todo ha acabado, aún queda un puente y una outro que terminan de redondear la que es una de las mejores canciones de CHVRCHES, la mejor exactamente desde que sacasen su segundo álbum en 2015.



UK Official Charts ha confirmado hace unos días que el disco de CHVRCHES llevará por título ‘Screen Violence’, como se lleva rumoreando desde hace meses en las redes, y que saldrá el próximo 27 de agosto, dentro de tres meses. La tienda de discos británica Resident comparte la portada en su web. Será el cuarto álbum de la formación después de ‘Love is Dead‘ -que producía el éxito ‘Forever’ tras su aparición en la serie española ‘Élite’-, el notable ‘Every Open Eye‘ y el excelente ‘The Bones of What You Believe‘, uno de los discos clave del siglo XXI. Este es el tracklist del nuevo largo:

01 Asking for a Friend

02 He Said She Said

03 California

04 Violent Delights

05 How Not to Drown (with Robert Smith)

06 Final Girl

07 Good Girls

08 Lullabies

09 Nightmares

10 Better If You Don’t

‘Screen Violence’ será el primer disco de CHVRCHES desde que el grupo triunfara en listas y en las plataformas de streaming gracias a su mencionado single EDM con Marshmello, ‘Here with Me’, que alcanzaba el top 9 en la lista de singles británica y rozaba el top 30 en Estados Unidos.

Por su parte, el gran Robert Smith ha aparecido recientemente en el extraño disco con artistas invitados de Gorillaz; también ha remezclado un tema de Deftones y nadie ha podido olvidar todavía su magnífica colaboración en ‘Not in Love‘ de Crystal Castles, lanzada hace ya más de 10 años. Este año se han cumplido 40 años desde el lanzamiento de ‘Faith‘, uno de los álbumes más queridos de la banda.