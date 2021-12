The Cure visitarán España en su ‘Euro Tour 22’

The Cure pasarán por España el año que viene dentro de su gira europea ‘Euro Tour 22’, así lo han confirmado desde la promotora Live Nation. El grupo tiene previsto pasar por el Palau Sant Jordi de Barcelona y por el WiZink Center de Madrid los días 10 y 11 de noviembre del año que viene, respectivamente. Este extenso tour durará tres meses y visitará las principales ciudades de Europa y Reino Unido.

Las entradas de preventa estarán disponibles en la web de Live Nation a partir de mañana martes 7 de diciembre a las 10:00 horas hasta el jueves 9 de diciembre a las 9:00 horas. La venta general de entradas se podrá realizar desde el 9 a partir de las 10:00 horas a través de Live Nation, Ticket Master y El Corte Inglés.

Han pasado más de 10 años desde su último disco y dos desde la última vez que los británicos pisaron España, coincidiendo con su 40 aniversario. Robert Smith habló este verano en The Zane Lowe Show sobre lo nuevo de The Cure, que serán dos álbumes: “Están muy cerca de estar terminados. Sólo debo decidir quién va a mezclarlos. Probablemente dentro de unas seis semanas podré decir cuándo saldrá todo y qué haremos el año que viene”. Además, confesaba lo siguiente para el diario The Times: «Han sido 10 años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas. No creo que volvamos a hacer nada más”, decía poniendo en duda el futuro del grupo.

Octubre

06 – ARENA, Riga, Latvia

08 – HARTWALL ARENA, Helsinki, Finland

10 – AVICII ARENA, Stockholm, Sweden

12 – SPEKTRUM, Oslo, Norway

13 – SCANDINAVIUM, Gothenburg, Sweden

14 – ROYAL ARENA, Copenhagen, Denmark

16 – BARCLAYCARD ARENA, Hamburg, Germany

17 – QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA, Leipzig, Germany

18 – MERCEDES-BENZ ARENA, Berlin, Germany

20 – TAURON ARENA, Krakow, Poland

21 – ATLAS ARENA, Lodz, Poland

23 – MARX HALLE, Vienna, Austria

24 – O2 ARENA, Prague 9, Czech Republic

26 – ARENA, Budapest, Hungary

27 – ARENA, Zagreb, Croatia

29 – OLYMPIAHALLE, Munich, Germany

31 – UNIPOL ARENA, Bologna, Italy

Noviembre

01 – MANDELA FORUM, Florence, Italy

03 – KIOENE ARENA, Padova, Italy

04 – FORUM, Milan, Italy

06 – ARENA, Geneva, Switzerland

07 – HALLE TONY GARNIER, Lyon, France

08 – SUD DE FRANCE ARENA, Montpellier, France

10 – PALAU SANT JORDI, Barcelona, Spain

11 – WIZINK CENTER, Madrid, Spain

13 – ZENITH, Toulouse, France

14 – ARKEA ARENA, Bordeaux, France

15 – ZENITH, Nantes, France

17 – FESTHALLE, Frankfurt, Germany

18 – ZENITH, Strasbourg, France

19 – ST JAKOBSHALLE, Basel, Switzerland

21 – HANS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE, Stuttggart, Germany

22 – LANXESS ARENA, Cologne, Germany

23 – SPORTPALEIS, Antwerp, Belgium

25 – ZIGGO DOME, Amsterdam, Netherlands

27 – STADE, Lievin, France

28 – ACCOR ARENA, Paris, France

Diciembre

01 – 3ARENA, Dublin, Ireland

02 – SSE, Belfast, Northern Ireland

04 – OVO HYDRO, Glasgow, Scotland

06 – FIRST DIRECT ARENA, Leeds, England

07 – UTILITA ARENA, Birmingham, England

08 – MOTORPOINT ARENA, Cardiff, Wales

11 – THE SSE ARENA, Wembley, London, England