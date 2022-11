Alanis Morissette planta al Rock & Roll Hall Of Fame por ser «un entorno que reduce a las mujeres»

Alanis Morissette tenía previsto realizar un dueto con Olivia Rodrigo en honor a Carly Simon durante la ceremonia del Rock & Roll Hall Of Fame de este año. Sin embargo, finalmente Morisette no se presentó y ha llevado a Instagram sus razones para ello. Además de Simon, artistas como Eminem, Dolly Parton, Duran Duran, Eurythmics, Lionel Richie y Judas Priest también fueron introducidos en el Hall Of Fame.

La idea era que ella y Rodrigo realizasen un dueto de ‘You’re So Vain’, ya que Carly Simon no pudo presentarse en la ceremonia. Según Variety, Morissette participó en los ensayos previos a la gala, pero la mayoría de la audiencia no sabía que la artista canadiense tenía planeado actuar durante la ceremonia, ya que no se había anunciado ninguna lista oficial de performances.

- Publicidad -

En el comunicado que la artista dio a conocer a través de sus Stories de Instagram empezaba desmintiendo los «rumores mal informados» que se habían propagado a raíz de lo sucedido. Comenzó dejando claro que el problema no tenía nada que ver con ni con Carly Simon, ni con Rodrigo, ni con ninguna de las artistas que estuvieron presentes durante la ceremonia, tales como Dolly Parton, Pat Benatar o Janet Jackson.

«He pasado décadas en una industria plagada de un sentimiento anti-mujer y he tolerado mucha condescendencia e irreverencias, menosprecio, contratos incumplidos, falta de apoyo, explotación y violencia psicológica (y más) durante toda mi carrera», escribió Morissette en el comunicado. En las siguientes líneas la cantante explica que toleró todo esto porque «nada me iba a impedir conectar con aquellos que me importaban». «Vivo para servir y conectar con gente, por eso durante estos años aguanté todo eso en más ocasiones de las que puedo contar», continuó Alanis.

- Publicidad -

«Es difícil no ser afectada por cualquier industria del mundo, pero Hollywood siempre ha sido infame por su falta de respeto hacia lo femenino de todos nosotros», explicaba la cantante. Sin explicar de forma explícita los actos sexistas que había sufrido, Morissette apuntó que está «en un punto de mi vida en el que no tengo la necesidad de pasar tiempo en un entorno que reduce a las mujeres». Para terminar, recordó todas las «increíbles experiencias» que ha tenido con «equipos de producción de todos los géneros» y afirmó que «no hay nada mejor que un equipo de gente diversa uniéndose para una misión en común».