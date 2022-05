Olivia Rodrigo y Alanis Morissete cantan ‘You Oughta Know’

Los asistentes ayer al ‘Sour Tour‘ en Los Ángeles pudieron disfrutar de Alanis Morissette y Olivia Rodrigo cantando el hit ‘You Oughta Know’. La protagonista del concierto invitó a Alanis al escenario para versionar esta canción, incluida en su mítico álbum de 1995 ‘Jagged Little Pill’.

La actuación tuvo lugar ayer, 24 de mayo, en el primero de los dos conciertos que celebra Olivia Rodrigo en Los Ángeles. ‘You Oughta Know’ es una de las cuatro versiones que la artista ha incluyó en su setlist, además de ‘Seether’ de Veruca Salt, ‘Complicated’ de Avril Lavigne y ‘Just A Girl’ de No Doubt. Asimismo, esta es la segunda vez en la que otro artista se sube al escenario del ‘Sour Tour’ para acompañar a Olivia Rodrigo, después de que lo hiciera Avril Lavigne en Toronto.

Morissette acaba de anunciar su primer álbum de música de meditación, llamado ‘The Storm Before The Calm’. Además, se encuentra de gira celebrando el 25 aniversario de ‘Jagged Little Pill’. Por otro lado, Olivia Rodrigo viaja con su tour a pleno rendimiento justo cuando su álbum debut ‘SOUR‘ cumple un año. La cantante ha sido unas de las voces que ha condenado los hechos ocurridos ayer en el tiroteo de un colegio en Texas. En el concierto de ayer, Olivia dedicó unas palabras a la tragedia: «Tengo el corazón roto de darme cuenta que esta es la realidad en la que vivimos. Necesitamos mayor control de armas en América».

Olivia Rodrigo says she’s “devastated” about the massacre of 18 children at a Texas school today.

“I’m so heartbroken that this is the reality that we’re living in. And we need stronger gun control in America.” pic.twitter.com/lKnTGZdB8k

