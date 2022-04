Olivia Rodrigo da comienzo al ‘SOUR TOUR’: vídeos y SPOILERS

Olivia Rodrigo no tiene tiempo para descansar. Dos días después de haberse llevado tres relucientes Grammys a casa por su álbum debut ‘SOUR‘, la cantante se ha metido de lleno en su primer World Tour. La gira comenzó ayer en Portland, Estados Unidos, y como cuenta Rolling Stone, unos cuantos miles de fans (sobre todo chicas menores de 21 años como ella misma) la esperaban impacientes.

Antes de que la estrella de la noche subiera al escenario, los asistentes pudieron meterse en el papel con varios hits rockeros “dosmileros” como ‘Maps’ de Yeah Yeah Yeahs o ‘Everywhere’ de Michelle Branch. Cuando se abrieron las cortinas moradas, Rodrigo enloqueció a la masa vestida con el armario de Gwen Stefani y dio comienzo a la noche con ‘Brutal’.

- Publicidad -

Olivia Rodrigo es una artista que no esconde sus influencias y está muy agradecida a las cantantes que han iluminado su camino. Por eso, a lo largo del concierto cantó dos covers que le vienen como anillo al dedo: ‘Complicated’ de Avril Lavigne y ‘Sheeter’ de Veruca Salt. La artista revelación del momento no dejó su primer número uno ‘Drivers License’ para el final. De hecho, cantó la balada como tercera canción, a piano. Si ‘Drivers License’ no cerraba el show, tenía que hacerlo ‘Good 4 U’, y así fue. Los tres hits ‘Traitor’, ‘Deja Vu’ y ‘Good 4 U’ ofrecieron la traca final y dejaron al público embriagado para que nunca se olvide de este concierto.

Set list de ‘SOUR TOUR’:

‘Brutal’

‘Jealousy, Jealousy’

‘Drivers License’

‘Complicated’ (Cover de Avril Lavigne)

‘Hope Ur OK’

‘Enough for You’ / ‘1 Step Forward, 3 Steps Back’ (Medley)

‘Happier’

‘Seether’ (Cover de Veruca Salt)

‘Favorite Crime’

‘Traitor’

‘Deja Vu’

‘Good 4 U’





- Publicidad -



Por otro lado, se pasea por las redes este divertido video en el que Paris Hilton le canta a Olivia su mítica ‘Stars Are Blind’ tras los Grammys: