Paul Weller insulta a Robert Smith; otro miembro de The Cure responde

Paul Weller ha conseguido que el mundo se entere de que protagoniza el especial de Record Special de diciembre. El ex integrante de The Jam se ha quedado a gusto insultando -sin motivo aparente- a Robert Smith de The Cure, al que ha propinado insultos ingleses tan feos como «fat cunt» o «knob-end». Y no solo se ha metido con el peso de Smith, revelando su gordofobia, sino que también le ha afeado que se pinte los labios a su edad. Debe ser que vive en un universo paralelo donde los hombres no se maquillan, mucho menos en el mundo del rock.

El origen de las declaraciones de Weller es -se puede decir- una canción de Noel Gallagher. Sí, por raro que parezca, Noel Gallagher es el origen de un «beef» entre dos rockeros ingleses y, por primera vez, él no lo protagoniza.

En la entrevista, el periodista de Record Special compara una canción de Gallagher con ‘A Forest’ de The Cure y, por alguna razón, Weller se pica. «¿En serio? No los puto soporto. (Robert Smith) es un puto gordo de mierda, con su pintalabios y toda esa basura. Él tiene mi edad, ¿no? Es un puto estúpido. No me gusta. Ahí lo tienes. Con (Robert) sí trabajaría: le daría un tortazo, o algo así».

Robert Smith no ha contestado a las palabras de Weller. Quien sí lo ha hecho es su compañero de banda, el teclista Roger O’Donnell. Él ha sido más elegante que Weller y ha expresado: «Siempre he pensado, como dijo (el escritor y poeta irlandés) Spike Milligan, que la gente que viven en casas de cristal deberían bajar las persianas antes de quitarse los pantalones… ¿Señor Weller?»

The Cure y The Jam comparten historia, pues fue la misma persona, el manager Chris Parry, quien descubrió a las dos bandas décadas atrás. Louder than Sound piensa que Weller puede seguir enfadado con Smith porque The Cure robaron equipo a The Jam durante las sesiones de grabación de su álbum de 2004, o porque Smith declaró una vez que «tendrías que ser muy tonto para creer a Weller» debido al contenido de sus letras. Me decanto por pensar que Weller se ha ido de la lengua sin más.