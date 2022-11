Enry-K es uno de los secretos mejor guardados del pop urbano nacional. Él es el beatmaker detrás de canciones como ‘Level Up’ de Kidd Keo o ‘Perezco tonto’ de Delaossa y, además, ha colaborado varias veces con C. Tangana: ‘Cuando me miras‘, aquella canción de la mixtape ‘Avida Dollars‘ que se promocionó con un videoclip espectacular dirigido por Eduardo Casanova, es producción de Enry-K, y también lo es ‘Encima mía’ de Pedro LaDroga, donde Pucho aparece como artista invitado y que suma cerca de 2 millones y medio de escuchas. Hoy viernes 11 de noviembre, Enry-K actúa en la fiesta Fuego de la sala Razzmatazz, en Barcelona, junto a Drea, Yibril y Lil Moss. Quedan entradas.

Las frescas bases de Enry-K beben tanto de hip-hop (su producción en los discos de Mishii o Cecilio G) como de trap o drill (‘Heroína’ de Yung Beef’), pero cabe destacar que el catalán hoy ya no solo opera como productor para otros artistas, sino que también es artista él mismo.

Enry-K ha publicado ya dos proyectos en solitario, el disco ‘Luz rosa’ (2021) y el EP ‘BRÍO’ (2022). En ellos, el artista ha seguido perfilando un sonido muy excitante, por ejemplo en cortes tan comerciales como ‘Super Cool’, que suena a Doja Cat o Post Malone, o ‘Sr. Smith’ y su beat lleno de rayos láser. Y el catalán no solo se centra en el el hip-hop o el trap: se podría decir ‘Magnetismo’ es su visión particular de la PC Music, y ‘Check in sobre las 10’ coquetea con el afrobeat, como las guitarras de ‘Parezco tonto’.

Tanto en sus producciones cedidas a otros artistas como las firmadas como propias, Enry-K ha demostrado que los años invertidos en el estudio (lleva produciendo desde que es adolescente) están dando frutos. El mérito creativo y el potencial comercial de su música ya era evidente en 'Cuando me miras', pero lo es más cuando se escuchan sus proyectos propios.

















