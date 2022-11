Muere Keith Levene de Public Image Ltd

Este viernes 11 de noviembre, el guitarrista Keith Levene (a la izquierda) ha fallecido a los 65 años, en paz, rodeado de los suyos. Sufría un cáncer de hígado. Levene será recordado sobre todo por su paso por la primera formación de Public Image Ltd, compartiendo entonces banda con leyendas como John Lydon y Jah Wobble, y también Jim Walker.

Estuvo en Public Image Ltd desde su formación en 1978 hasta 1981, grabando por tanto sus primeros discos, desde el seminal ‘Public Image: First Issue’ (1978) a ‘The Flowers of Romance’ (1981). También había tenido un paso más anecdótico por The Clash en 1976, antes de que grabaran su debut o el mítico ‘London Calling’, pero ejerciendo una influencia sobre su primer sonido. Convenció a Joe Strummer de unirse a la banda y co-escribió ‘What’s My Name’ de su debut.

Le echaron, supuestamente, por falta de interés en The Clash. Algo que se repetiría cuando dejó PiL por diferencias creativas respecto a lo que sería el cuarto álbum del grupo en 1983. El escritor Adam Hammond le recuerda hoy en Twitter como «uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos», citando expresamente los 9 minutos de ‘Theme’ del primer disco de Public Image Ltd: «definieron lo que la música alternativa debería ser».





