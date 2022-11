Roberta Flack padece la ELA y «no puede cantar»

Roberta Flack ha anunciado que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que «ya no puede cantar». Según su publicista, la enfermedad, que es degenerativa, «le ha hecho imposible cantar y no le es fácil hablar», pero añade que «hará falta mucho más que la ELA para silenciar a este icono».

La cantante, conocida por su éxito de 1973 ‘Killing Me Softly with His Song’, sufrió un derrame cerebral en 2016 y, desde entonces, ha sido vista en eventos públicos sentada en una silla de ruedas, la última vez, el pasado mes de julio, cuando recibió la llave de Nueva York por su contribución a la música.

- Publicidad -

La noticia sobre el estado de salud de Flack llega al tiempo que va a estrenarse un documental sobre su carrera, ‘Roberta’, que se emitirá por primera vez el próximo 17 de noviembre en el festival de documentales de Nueva York, y llegará a televisión el año que viene. El documental explorará las temáticas líricas de Roberta, así como su sofisticada fusión de soul y música clásica, y celebrará «su personal voz, sus canciones, sus dotes al piano y su espíritu indomable».

Parece que 2023 será el año de Roberta Flack. No solo saldrá un documental sobre ella, sino que la cantante planea «seguir activa en sus proyectos musicales y creativos», lo cual incluye el lanzamiento de un libro infantil, ‘The Green Piano: How Little Me Found Music’. El libro, escrito junto a Tonya Bolden, sale el 10 de enero.

- Publicidad -

Flack, autora también de algunos de los mejores discos de todos los tiempos, como ‘First Take’ (1969), ha ejercido una influencia en el pop que va mucho más allá de la versión de ‘Killing Me Softly with His Song’ por Fugees y Mrs. Lauryn Hill. Últimamente la ha sampleado Mariah Carey, la ha versionado James Blake y la ha reivindicado Beyoncé.