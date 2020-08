El atípico disco de rarezas de Mariah Carey: ‘Save the Day’ samplea ‘Killing Me Softly’

Mariah Carey publicará el próximo 2 de octubre una compilación de temas inéditos llamada ‘The Rarities’ que se presenta con un tema llamado ‘Save the Day’ que ocupará el puesto 14 de 15 en la secuencia del CD1. Lo que se sospechaba podía ser una colaboración con Lauryn Hill era, como diría esta, «too good to be true», y finalmente se trata de una canción que samplea la voz de Lauryn en la grabación ‘Killing Me Softly’ de The Fugees, que a su vez como todo el mundo sabe era una versión de un tema escrito por Charles Fox y Norman Gimbel, popularizado por Roberta Flack. Es el primer tema nuevo de Carey desde la edición en 2018 del notable ‘Caution‘.

Como recoge Rolling Stone, se trata de una producción realizada junto a su viejo colaborador Jermaine Dupri en la que lleva trabajando unos cuantos años, pero que le parece que tiene más sentido a día de hoy, pues buscar unirnos para un mundo mejor. El concepto del álbum lo ha explicado así: «He encontrado cosas en mi poder en las que o bien llevaba trabajando desde hace mucho tiempo y nunca había sacado, o bien quería terminar de mezclar o lo que fuera. Pero son todas inéditas». El CD 2 de dicho disco, como se venía observando, consiste en el audio de un concierto suyo en Tokio del ‘Daydream World Tour’, exactamente uno que tuvo lugar el 7 de marzo de 1996.



De esta manera, no todo será Navidad para Mariah Carey en 2020. En este año pandémico, por supuesto que ‘All I Want for Christmas is You‘ volverá a ser un éxito en las listas de éxitos de todo el mundo. Pero, ante la más que evidente imposibilidad de pasear su divertido espectáculo festivo e invernal, Mimi ha cambiado sus planes y paliará esa circunstancia lanzando este nuevo álbum. Como ya indicaba a principios de semana, en su mensaje con el anuncio, Carey dice que se trata de un trabajo especialmente dedicado a sus seguidores más fieles: «Esto es para vosotros, mis fans. Es para celebrarnos, y para agradeceros los 30 –simpáticamente, oculta la cifra con un emoji de «silencio»– años de puro amor y apoyo. Os estoy tan agradecida…», seguido de una imagen de un corderito (sus fans son conocidos como «lambs») y un corazón. Una vez lanzado ‘Save the Day’, hay que plantear si el título ‘The Rarities’ es el adecuado para presentar el proyecto, pues el tema, aun siendo, sí, una rareza, tiene encanto suficiente para atraer a un público más generalista, a diferencia del nombre del álbum, que hace pensar inmediatamente en caras B y descartes que no merecían la pena lo suficiente.

En cualquier caso, el lanzamiento de ‘The Rarities’ está perfectamente orquestado, además, para coincidir con el lanzamiento de un libro de memorias que Mariah publica pocos días antes, el 29 de septiembre. Hablamos de ‘The Meaning of Mariah Carey’, escrito por la autora Michaela Angela Davis a partir de conversaciones con la cantante. Según se ha deslizado, en él la diva no escurre el bulto ante ningún tema, incluido su tan traída y llevada relación con Eminem. Según publicaba US Weekly días atrás, el rapero anda estresado perdido ante la posibilidad de que Mimi airee su vida sexual, cobrándose la venganza por las canciones en las que él la expuso a ella en canciones como ‘Superman’ o ‘When the Music Stops’.

En esta ristra de «novedades» (que no son tal, en realidad), Carey ha lanzado hace unas semanas un EP que recoge su debut en directo en un club de Nueva York en el año 1990, que os dejamos más abajo. Y, por último, destacamos que desde hace unas semanas en el foro de JENESAISPOP está en marcha un «survivor» de singles de la artista, por si queréis seguirlo o incluso participar (aunque ya está tirando a avanzado).

This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for 🤫 years of pure love and support. I am so grateful to you 🐑❤️ THE RARITIES album is out October 2 🦋 Pre-order now: https://t.co/vZ4SBXQ8hg pic.twitter.com/4JRW51QxVq — Mariah Carey (@MariahCarey) August 19, 2020